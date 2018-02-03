地方盼中油總部南遷高雄

2018年02月03日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

「回饋重要，工安更重要」，中油大林煉油廠附近的高雄市小港區鳳興里長洪富賢等地方民代，2日希望中油總部能實質遷到高雄，董事長、總經理能到高雄上班，有事情馬上到現場處理，「國營事業不能當幽靈人口」。

洪富賢說，據他觀察，中油大林廠出事都在下班後半小時，或吃飯前後1小時，如果中油總公司能遷到高雄，至少反映比較快，可以第一時間趕到現場。

上月29日，中油桃園煉油廠第二加氫脫硫工場發生爆炸，小港大林煉油廠也有相同的3座加氫脫硫工場設備，安全備受矚目。

立委賴瑞隆與小港區鳳興里長洪富賢、鳳鳴里長李月雲、龍鳳里長黃文裕、鳳林里長許再生、鳳源里長張宇讚等5位里長，2日由副廠長陳正喜、台灣石油工會第一分會常務理事顏飛龍等人陪同，參觀大林廠「柴油加氫脫硫工場」的設備。

大林廠廠長許晉榮說，大林廠的設備及製程較桃園廠新，爐管材質較先進，耐溫有815度，高於桃園的650度，各方面安全係數都高，所以桃園事件在大林廠發生的機率「微乎其微」。

賴瑞隆表示，將促成中油將企業總部及研發專區南遷高雄，董事長、總經理、副總要到高雄上班，在第一線才能解決事情，對第一線基層員工也有鼓勵作用；他也建議中油要不斷投資更新設備。

里長洪富賢說，在參觀大林廠設備後比較放心，但仍繼續監督，中油的螺絲不能鬆了，要隨時上緊發條，工安重於一切。

顏飛龍表示，工會爭取各工廠工程師輪班，希望能增加人力。

(中國時報)