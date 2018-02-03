柯訪華勒沙 談兩岸與轉型正義

台北市長柯文哲（左）拜會波蘭前總統華勒沙，兩人討論轉型正義與兩岸議題。（北市府提供）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲率北市府團隊出訪歐洲11天，一行人台灣時間2月1日晚間抵達波蘭華沙，2天之內將陸續拜訪華沙市長、波蘭前總統。與前總統華勒沙碰面後，柯文哲受訪時坦言，2人有談到台灣與大陸的關係，以及轉型正義問題，不過對於細節他並不願多透露，只說自己還要回去消化一下、想想看。

華勒沙帶領「團結工聯」推翻當時波蘭獨裁的共產黨政府，後來獲得諾貝爾和平獎；他與台灣也有淵源，包括來台參加李登輝、陳水扁的總統就職典禮。柯文哲此次特別從華沙驅車5小時前往拜訪華勒沙，2人會面約1個小時。

柯文哲會後受訪時透露，談了2個很特別的題目，第一是台灣跟大陸的關係，第二個是轉型正義，例如當時他推翻共產黨政府，但底下做事的人90％是前朝留下，那要怎麼處理這種轉型正義問題？不過，談話的細節柯並不願多說，僅表示面對這種曾經歷過重大歷史事件的人，他講的話要好好消化、回去再想一下，但主要重點就是「和平對話」；至於會不會跟蔡英文總統提出建議？柯文哲說，這我們不敢。

因華勒沙參加過陳水扁就職典禮，柯文哲說，他這次的確也有提到扁，還問「怎麼後來沒下文了？」還說如果台灣有需要幫忙發聲的地方，他可以協助。

拜訪華勒沙之前，柯文哲還與華沙市長Hanna Gronkiewicz-Waltz會面。事實上，台北市與華沙市締結姐妹市已23年，但卻是首次有北市府團隊出訪拜會，柯受訪時更表示，波蘭經濟成長快，未來台商如果要到中東歐投資，這裡不失為很好的跳板。

(中國時報)

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