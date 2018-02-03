竹市顧街友 飯店送熱便當

2018年02月03日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

2日起強烈大陸冷氣團再度發威，新竹地區體感溫度更低於6度，許多露宿街友的保暖令人擔憂，新竹市政府除了提供臨時夜宿服務和外套、圍巾等保暖物資外，也與飯店業者合作，提供熱騰騰便當，讓街友在寒冬中感受溫暖。

市長林智堅表示，2017年12月8日起，市府社工員偕同東門派出所及竹安慈善服務協會，針對聚集在東門城及地下道的街友，每天至少2次，提供關懷訪視、熱飲熱食及發送外套圍巾，其中避寒夜宿服務已達428人次，讓街友感到社會的關懷與溫暖。

社會處長陳雪慧指出，有不少店家或市民朋友也在寒冬中紛紛地提供關懷，其中位於市區的卡爾登飯店也加入關懷的行列，從1月22日起，每天提供2餐，每餐提供10分便當，到2日止共提供了220分餐點，讓街友們在寒冬中可以溫飽。

另外，也有熱心的民眾，透過捐款指定購買禦寒衣物及熱食，提供給仍在街頭不願意到夜宿單位的街友們，希望幫助他們度過這波寒冬。

陳雪慧說，目前竹市列冊輔導的街友共98位，除了定期與相關單位聯合巡訪及每周3次夜訪，關心街友的生活、轉介醫療服務、提供物資及夜宿收容服務。另針對低溫、高溫及颱風等異常氣候，也會啟動關懷輔導機制，這波寒流，社工同仁主動增加訪視關懷次數，並不斷提醒街友們避寒及保暖。

民眾若發現街友，特別是年老或體弱的，有緊急安置或物資上需求，可撥打1999服務專線，或於上班時間通報社會處，聯繫電話03-5352657。

(中國時報)