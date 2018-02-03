鄉親挺蓋掩埋場 王定宇斥假民意

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中國時報
／台南報導

龍崎區事業廢棄物綜合處理中心案爭議不休，因業者施作水土保持卻開挖山脈，近來在牛埔里長陳永和辭職、靜坐，台南社大及環團接續要求撤銷後，立委王定宇2日實地會勘，遇民眾陳情請命設掩埋場，王定宇斥「那是錢堆出來的民意，踩到紅線！」

上月初，龍崎掩埋場現址被台南社大空拍發現山頭遭剷平，引發軒然大波，市府雖緊急要求停工，仍止不住外界質疑，立委王定宇昨天會勘，發現被譽為世界級自然景觀的白堊泥岩地貌，慘遭削掉一角。

會勘前遭攔路陳情，王定宇怒斥，當中有12個牛埔人，是歐欣編列付薪水的人，甚至讓地方形成兩派對抗，他將要求檢調、廉政單位及監察院調查有無不當。歐欣協理許敬勇則說，公司基於敦親睦鄰，雇在地人做環境整理，到場舉牌者是自願表達心聲，非歐欣策動。

水利局主秘蔡國銓表示，先前核准工程是因2016年，民眾反映182縣道崩塌，且牛埔溪也出現淤積，因應即將到來的汛期，先行施作沉砂工程及滯洪池，歐欣是水土保持 義務人，有必要作緊急防災工程。

王定宇強調，地方人士有疑慮，應由市府支付經費，由質疑方循合法管道、找合格技師鑑定這項工程是否具備防災、應急的必要性。

因不想背書而未到場的陳永和說，牛埔過去從未施工任何水保工程，擺明是「假水保、真護航」，根本不用再找第三公正單位鑑定，「浪費民脂民膏」，要求市府直接撤銷歐欣的水保施工許可。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰指出，這麼漂亮特殊的自然地景，政府怎麼狠下心來蓋掩埋場？黃煥彰大聲疾呼，政府應該立即撤銷不當掩埋場開發，改設置國家地質公園，「美麗是要讓世人歌頌的，不是拿來當掩埋場！」

(中國時報)

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