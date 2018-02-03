從戰略高度准台春節加班機

2018年02月03日 04:10 中國時報 主筆室

M503引發的春節加班機難題，愈發難解，大陸兩家航空公司在審核截止日後宣布取消申請，5萬台灣民眾的返鄉行程確定將受到影響。台灣民航業申請春節加班機，大陸至今未見核准，令人憂心兩岸關係可能陷入螺旋向下困局。

但問題終歸要解決，兩岸官方對此事不能僅止於相互批判，而必須提出解決方案，國台辦在例行記者會上已經宣告會想方設法協助台商、台胞返鄉，對不能回家者也將善加照顧，台灣方也提出五大解決方案，包括轉移到台籍和其他大陸籍航空、到路程短的鄰近機場搭機、中轉港澳、改走小三通，以及必要時出動軍機運輸。

台灣方提出的五大方案仍然缺乏足夠的可行性，或者需要大陸的協助配合才可實現。第一，台籍和其他陸籍航空機位同樣緊張，很難接受新的預訂，在這種情況下，台籍航空公司申請的加班機就需要大陸盡速批准。第二，台胞前往鄰近機場或者前往港澳搭機，實際上也需要鐵路、公路運輸部門，甚至水運部門的配合，春運期間大陸鐵路、公路、客運同樣相當緊張，可能需要大陸協助提供加班車輛。第三，改走小三通也同樣需要大陸協調增加往返金廈和兩馬的班輪。

大陸若要將協助台胞返鄉的承諾落實到位，上述三點基本上就是接下來的工作重點，但是，鑑於大陸春運大幕即將開啟，大陸各類交通運輸部門需要應對動輒數以億計的客流量，其內部交通運輸增量也已近飽和，國台辦即便拿出最大誠意、盡最大努力恐怕也是巧婦難為無米之炊。當下唯一不必衝擊大陸內部客運需求的一個選擇，就是最大限度地增加台籍航空公司的加班機，由台灣業者運營各個主要城市往返兩岸的航線，也就不必占用大陸航空公司已經捉襟見肘的航班調度，也無須再另外增加台胞前往鄰近城市的城際交通。

當然，現階段蔡政府以阻撓陸籍航空公司加班機申請方式，對大陸施加報復，大陸卻要核可台籍航空公司申請，這從兩岸交手角度來看有點強人所難，尤其對大陸來說，亦可能出現示弱的外在觀感。但兩岸關係的向前推進不能計較一時一事得失，應站在更高戰略層次來審視。蔡政府的所作所為不得人心，這是最新民調已經清楚顯現的事實，直接受到影響的廣大在陸台胞，更對蔡政府備感失望，在這種情況下，大陸已經站在情與理的制高點，只要能夠協助台灣民眾以更為方便的方式返鄉過年，大陸就會得到台灣民眾更多的支持和擁護。

事實上，大陸在兩岸官方的互動思維上也該根據兩岸情勢的演變進行調整，隨著大陸實力的日漸壯大，大陸在兩岸互動中的優勢愈加明顯，並已經牢牢掌控了主動權。在這種情況下，大陸並無必要針對台灣官方的小動作逐一回應，這樣反而有失格局，而且也不利兩岸敵意的化解，特別是還可能傷及無辜的台灣民眾，實得不償失。

既然大陸已經明確宣告將對台政策的重點放在爭取台灣民心，透過實現兩岸心靈契合最終完成兩岸統一，對台政策思維就應該多從如何爭取台灣民心的角度出發，面對兩岸官方的齟齬，也要考量相關處置方案會否影響到台灣民眾的觀感。就以此次春節加班機事件為例，如果大陸也拒絕核准台籍航空公司的申請，這固然可以展現對蔡政府的強硬態度，但這同樣也給台灣民眾的返鄉行程再添變數，而且也讓台灣民眾感到失望，等於平白失去了爭取台灣民心的大好機會，顯然也是殺敵一千、自損八百。

我們鄭重呼籲大陸官方，從兩岸關係長遠發展的戰略高度出發，盡速批准台籍航空公司的加班機申請，在此基礎上對台灣民眾的返鄉行程提供盡可能的協助，以便將台灣民眾的損失和周折降到最低。大陸不必擔心會讓蔡政府自以為得計，恰恰相反，大陸藉此機會爭取到更多台灣民眾的由衷認可，才是對蔡政府的釜底抽薪之舉。當台灣民意開始反噬蔡政府的時候，蔡政府就更沒有能力在兩岸問題上興風作浪了。

(中國時報)