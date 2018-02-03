毒瀝青拔毛 黑心豬頭皮下肚

新北市衛生局2日凌晨派員前往位於八里長道坑路的地下豬頭皮工廠稽查，查獲大批加工用瀝青，當場封存800公斤的豬頭皮原料及成品。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／綜合報導

毒瀝青拔豬毛，黑心豬頭皮竄雙北！新北市八里區長道坑路一處地下豬頭皮工廠業者，疑似為了節省成本，竟非法使用有毒的瀝青拔豬頭皮的豬毛，再將成品送往三重豬頭皮製造業者、台北市環南市場等地販售，估計已有近15萬公斤黑心豬頭皮流入市面，製成各式各樣滷味豬頭皮被民眾吃下肚，恐有致癌疑慮，全案擴大偵辦中。

製各式滷味 恐致癌

新北市衛生局調查，這家地下豬頭皮工廠接受三重豬頭皮製造業者及台北市環南市場肉攤委託代工，從2017年2月起，將瀝青加熱溶化後浸潤豬頭，冷卻後進行脫毛清洗，成品賣給三重業者切絲，經台北市環南市場滷味、小吃店醃製、烹調，掩蓋瀝青刺鼻氣味，最後進到消費者口中。

衛生局食藥科長楊舒泰表示，該地下豬頭皮工廠每天代工產量約600公斤豬頭皮，收入1萬元，業者疑似為了節省成本，捨棄傳統用來拔豬毛的松香蠟，改用廉價卻帶有毒性的瀝青，衛生局2日已在工廠封存800公斤的豬頭皮原料及成品，並於下游業者處封存463.8公斤的豬頭皮製品，目前仍擴大追查產品流向。

6攤商進貨 被約談

據了解，民眾一度透過1999向市府反映惡臭，但政府部門在白天查訪時卻沒發現異處，直到被媒體踢爆，衛生局才再度會同警方前往稽查，成功查獲不法。

台北市政府衛生局指出，接獲士林地檢署通知後，派員會同檢調單位針對環南市場下游廠商查察，共有6攤商與八里地下工廠有交易。攤商表示，對工廠以瀝青除毛不知情，攤商負責人均已被檢調帶回約談。

新北衛生局副局長許朝程表示，業者違反《食品安全衛生管理法》並涉及刑事責任，最高可裁處7年以下有期徒刑，併科8000萬元以下罰金；另工廠作業環境髒亂也違反食品安全衛生管理法，已責令業者限期改善並暫停作業，若屆期未改善，將依法開罰6萬至2億元罰緩。

可處7年刑 罰8000萬

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海對此表示，瀝青成分複雜，主要含有碳氫化合物與金屬，低毒性，同時有刺激性，世界衛生組織將其列為可能致癌物，動物實驗會增加致癌風險。

(中國時報)

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