電廠除役倒數 地方喊降汙染

2018年02月03日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

配合蔡政府非核家園政策，台電協和電廠計畫在2025年轉型為天然氣發電廠，現有4部機組中有2部機組將陸續在未來2年內除役，立委蔡適應和台電官員2日下午來到協和電廠現勘，要求台電按照既定期程讓機組除役，並裝置靜電集塵器防汙染設備，減少燃燒重油發電汙染。

提出過渡期改善辦法

協和電廠共有4部機組，1號機去年12月停轉歲修，今年1月復轉；3號機組今年1月停轉歲修，目前只剩下1、2、4號機組運轉發電。

據悉台電今年元月起已將協和電廠1、2號機組做為備載供電機組，以因應發電量不足之需；而按照原定期程，台電預計在2020年興建天然氣機組，因此1、2號機組可能最快會在2018、2019年底除役，3、4號機組將使用到2025年除役，不過須經環保署和行政院核定才能通過。

蔡適應、市議員張錦煌、施世明助理施偉政等人下午來到協和電廠現勘，蔡適應指出，目前協和電廠仍採用重油燃燒發電，距離協和電廠正式除役，轉為天然氣發電還有很長一段時間，要求台電在這段過渡期提出具體改善空汙辦法。

台電：持續執行降載

台電協和電廠表示，為了配合北部地區空氣品質不良期間友善降載減排，共同為維護環境品質貢獻心力，台電今年1月起改燃燒0.3％硫份燃料油，相較過去使用0.5％硫份燃料油，除減少購買成本，可有效減少可減少30％硫氧化物排放。

另外，協和電廠計畫在今年2月與12月進行3、4機組集塵器（EP）設備改善，預計約可減少40％粒狀物排放，據估靜電集塵器設備安裝1部機組要5000萬元，因此2部機組靜電集塵器共花費1億元。台電強調，北部地區空氣品質不良期間，協和電廠在供電無虞情形下，持續執行友善降載減排，善盡社會責任。

(中國時報)