2018年02月03日 04:10 中國時報 本報訊

台灣人口快速老化，推估10年內就會邁入超高齡社會（65歲以上老年人口比例超過20%），每個家庭都會面臨長期照顧父母、長輩的重擔，如果擔子全由子女扛下，一人垮全家垮的悲劇就無可避免。

《中國時報》報導了一則故事，牛湄湄律師為了照顧失智的雙親，不得不收掉律師事務所，全力盡孝道。消耗的精神與體力讓她自己也得了憂鬱症；不得不決定把媽媽送進安養中心時，內心自責不孝，其情境叫人不忍。這也是你、我未來都可能面臨的處境。

國人傳統觀念中，把失智、失能父母親送進安養機構是不孝行為。社會結構改變，又逢少子化浪潮來襲，台灣人口高齡化速度比日本還嚴重，加上醫療進步平均壽命拉高，照顧父母長輩的擔子就愈來愈重，盡孝道的方式勢必也要改變。

全台失能、失智及身心障礙者人口約70多萬人，僅1成5使用長照服務、3成聘僱外籍看護，超過5成由家人自行照顧。勞動部推估，全台1153萬上班族中，每年像牛湄湄律師離開職場者高達13.3萬人，意謂國家喪失可觀的人力資源。

時代在變，環境也不同，侍奉父母的孝親模式該翻轉了。把父母送進完善的安養機構，不應被冠上不孝罪名，照顧失智失能父母長輩的工作，就讓專業的人來做，子女該做的應是好好陪伴，讓父母長輩帶著歡愉無憾的心情，走完人生最後一哩路。

勞動力是發展經濟的重要元素，政府應盡可能擴大供給，尤其高端人力更重要，從這個角度看，完善的長照制度是政府的重責大任。

(中國時報)