生肖屬狗 運動中心一加一免費

農曆春節將至，新北市內11座運動中心將推出春節期間運動優惠，市長朱立倫（右二）、教育局長林奕華2日出席記者會宣傳。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

農曆春節將至，新北市內11座運動中心將推出春節期間運動優惠，農曆初二至十五，凡生肖屬「狗」的民眾可以加帶一名同伴，「一加一」免費體驗體適能中心及游泳池，邀請民眾一起來運動，累積健康財富。

新北市長朱立倫、教育局長林奕華、市議員陳錦錠、邱烽堯、中和區長柯慶忠2日共同出席宣傳記者會。朱立倫、林奕華等手戴紅色拳擊手套，在型男教練的指導下，一起跳拳擊有氧，象徵向新年主動出擊，朱立倫打完拳後笑說，「市長真的不好當！」

朱立倫表示，新北市已啟用11座國民運動中心，第12座鶯歌運動公園將於2月10日試營運，希望市民多加利用。他鼓勵民眾一起到國民運動中心健身，養成規律運動習慣，春節期間享用大魚大肉後，不妨也走進運動中心，挑選一筆喜歡的「運動基金」，讓自己在假期後不用擔心肥肉纏身、脂肪囤積，越來越健康。

體育處表示，今年春節新北市各國民運動中心一同規畫屬狗好友揪團運動優惠，只要是生肖屬狗的民眾，在農曆初二至十五攜1位同行者「一加一」來運動中心，即可享有體適能中心或游泳池免費體驗，歡迎民眾踴躍響應。

體育處強調，各國民運動中心持續規畫經濟實惠的健身課程，教練團不輸私人健身房，每個月小額投資未來一年的運動財富，詳情可上國民運動中心官網查詢。

(中國時報)

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