2018年02月03日 04:10 中國時報 卓亞雄

蔡英文施政民調雪崩式下滑，分項數據都反映出成因所在。例如25至54歲族群對蔡的不滿意度超過5成，反應尤其激烈的是20至39歲族群，他們是勞動人口的主幹，不難推敲原因是蔡的勞工政策讓他們日子難過，勞工究係是蔡心頭最軟的一塊，還是眼皮上見不得人的針眼？

勞動人口在2年前把蔡挺上總統寶座，此刻卻最無法容忍施政，這是蔡咎由自取，因為勞工政策口蜜腹劍，殺得勞工刀刀見血，還故做親切地貼止血膠帶；勞動階層都是老實人，最厭惡被當成維護政權、用了即丟的工具。

《勞基法》修得粗暴，搞得勞、資、政3輸，這不是蔡總統數度道歉就能化解的，更何況民眾絲毫感受不到政府的誠意。在重重拒馬後困守城堡說「勞工是我心中最軟的一塊」，除了虛應故事，敷衍勞工，還有什麼？

這個春節，恐是勞工最難過的年關。《勞基法》修法三讀後第2天，美麗華高爾夫俱樂部以「業務緊縮」名義，無預警資遣18位員工；這不是個案，3周來類似事件此起彼落；預計3月1日新法實施前企業資遣員工的幅度還會加大，迫使勞工年假含淚繼續放下去。

10天前，司法院端出《勞動事件法》草案，傳遞發生勞資糾紛時蔡政權挺勞工的「私訊」，不但簡化訴訟程序，減少勞工舉證義務，減免訴訟保證金，甚至新增的勞工專庭法官還「移樽就教」，勞工不必南北奔波出庭，法官到勞工的工作地審理等，不只是小確幸，十足贏得把勞工當「心中最軟的一塊」假象。

還不止如此，蔡政府要加薪到30K，除了總預算案決議軍公教加薪3%，還鼓勵民營企業加入幫員工加薪的行列，只見蔡英文早餐吃漢堡，午餐吃肉包，以鼓勵加薪的企業。可是副閣揆鼓吹每年調高基本工資6%以上，以快速達到30K的門檻，卻由於吹牛吹太大，連蔡英文都不得不出來封他的嘴。

副閣揆上廣播節目鼓吹調基本工資，還具體提出價碼，真是敗壞官箴。基本工資要不要調？調多少？是勞動部「基本工資審議委員會」的職權，討論的內容審議委員不得對外透露，過去幾十年基本工資調了近30次，從未發生洩漏事件，這次副閣揆不但踰矩，還踰得誇張。

調高基本工資，勞工當然歡迎，但問題不那麼單純。南韓今年元旦調高基本工資16%，才1個月，中小企業撐不下去，大企業也因利潤太微薄，紛裁員因應，結局並非是勞工生活獲得改善。

批評蔡政府勞工政策反覆並不苛刻。修《勞基法》倒向財團是大家公認的，因為相對於資方，勞方絕對是弱勢，蔡政府若真的照顧勞工，請幫忙勞工團結起來，以群體力量爭取與資方對等的發言權。勞動法制有完整設計，分別是行使團結權的《工會法》、協商權的《團體協約法》，以及爭議權《勞資爭議處理法》的勞動三法。

新三法在2011年勞動節施行。遺憾的是6年來不要說勞工因此聚沙成塔，反而漠視、阻撓勞工凝聚，勞方迄今仍一盤散沙。把勞工當選票兌換券的蔡政府，自然可肆無忌憚，予取予求。

提醒蔡總統誠懇對待勞工。當年挺妳上寶座的青壯勞工，2020可能是拉妳下台的關鍵力量。

(中國時報)