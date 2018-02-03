蘇花改蘇澳至東澳 下周一通車

2018年02月03日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

交通部公路總局2日上午宣布蘇花改蘇澳至東澳段將在5日下午4點正式開放通車，公路總局表示，後續的南澳至和平及和中至大清水路段仍在施工，目前的工程進度也符合預期，將以明年底達到通車標準的目標邁進。

公路總局表示，「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」區分蘇澳至東澳、南澳至和平及和中至大清水等3個路段執行，第一優先為蘇澳至東澳段，計畫全長約9.7公里，交通部在今年1月23日辦理第3階段通車勘驗，相關勘驗缺失公路總局均已改善完成並經勘驗委員確認，並函報交通部同意備查，確定在2月5日下午4點開放通車。

公路總局也提醒，蘇花改蘇澳至東澳段開放通車初期只能通行小型車，公路總局並在蘇澳地區規畫相關疏導動線並設置指示標誌，國道5號往蘇花改方向之小型車請行駛「國道5號→新馬陸橋→台9線→箕山橋→蘇港路→蘇花改」；回程則行駛「蘇花改→蘇港路→箕山橋→台2戊→海山西路→國5」路線，呼籲民眾遵循相關標誌導引，讓行車更為順暢。

公路總局指出，蘇花改蘇澳至東澳第一優先路段公路總局已按期程完成，南澳至和平及和中至大清水路段正在施工，過程中多次遭遇地質抽坍、湧水等考驗，但在公路總局施工團隊努力下目前進度符合預期，將以明年底達到通車標準為目標。

(中國時報)