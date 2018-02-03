2018年02月03日 04:10 中國時報 劉心月

2018選舉逐漸進入黨內初選的熱烈期，國民黨、民進黨各自的內鬨也陸續搬上檯面。最近民進黨的姚文智、吳秉叡都因爭取到黨主席蔡英文的「偏心」而竊喜，而國民黨籍的嘉義市議長蕭淑麗卻因認為黨中央對嘉義市長的人選心中已有定見，2日突然宣布脫黨參選。

蕭淑麗宣布退出國民黨，以無黨籍身分參選嘉義市長，引起地方震撼。其實她2014年即曾退黨參選，而後決定退選，但她與這次同樣表達參選意願的黃敏惠關係不睦，跟上回選舉面對的是世家交好的陳以真不同，因此，此次蕭淑麗退黨參選是否還有轉圜空間，令藍營支持者相當憂心。

嘉義市被點名是民進黨2018的3大危險區之一，國民黨本來有一定贏面，如今卻橫生枝節，使得嘉市選情出現了重大的變數。

民進黨內為了初選提名，最近也亂象頻傳，高雄與台南廝殺尤烈，不過一般認為綠營內部搏鬥完，勝出者大約也就等於可以宣布當選，因此儘管各派系各山頭現階段砍得刀刀見骨，也不影響民進黨的執政版圖；至於國民黨在嘉義市的割袍斷義、基隆的民調烏龍，對選情卻是雪上加霜。

換言之，失去政權的國民黨已沒內鬥的本錢，然而，不幸的是，這卻正是國民黨最大的特質。國民黨過往的6次內鬥分裂出3個政黨，其中，親民黨主席宋楚瑜到現在都還對當年民調輸給連戰，以致於未能被國民黨提名為總統候選人而憤憤不平。2000年總統大選結束，宋楚瑜率眾另外成立親民黨，但基本上江山主要還是來自挖國民黨的牆腳。而如今，宋對民進黨友好的程度還被藍營支持者譏為「橘皮綠骨」。

由於長期執政與長期在野的關係，國民黨人與民進黨人的本質有很大不同。簡言之，國民黨人的天下是「分來的」，民進黨人的天下是「打來的」。分來的天下基本上是跟自己人分、是零合遊戲，此消彼漲，當然得拚個你死我活；打來的天下會向外不斷擴張，跟自己人就可以親戚嘜計較，因為失去的再去拚就有了。

也因此，民進黨戰將多、國民黨擅守成。然而風水輪流轉，政黨3度輪替，政黨的性格總會改變。如今，民進黨人也有了「家天下」的觀念，再下去同樣會陷入「內鬥內行」的困局。國民黨必須在民進黨徹底質變之前，從2014、2016兩度大敗中恢復過來；可惜的是，目前還看不到藍軍「登大人」的轉骨跡象。

在嘉義市與基隆的候選人布局出現爭議後，新北市恐怕會是接下來的一級戰區，以真誠、智慧和耐心整合可能因選舉而分裂的國民黨，將是國民黨主席吳敦義最重要的挑戰與責任。國民黨如果此次選戰再分裂，無法收復版圖，再起之日將遙遙無期，全黨未來的命運也只能再任由民進黨宰割了。（作者為作家）

(中國時報)