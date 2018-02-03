台灣的重症與不治之症

2018年02月03日 04:10 中國時報 王如玄

近日台灣教育界為了台大校長遴選案激起一番論辯，也讓教育部被評論為政治馬前卒。而同樣是教育問題，有些社會現象卻一直被主管機關忽略。

年關將近，每年此時的歲末家訪，可見弱勢家庭的悲涼：一盤蛋炒飯過一天、孩子單薄的衣著、職災勞工工作沒著落、隔代教養的老淚縱橫。面對這些弱勢孩子所處的生活環境，我們的教育行政部門又做了些什麼？

近期的台大校長遴選爭議，教育部為此擱置台大新任校長的核定案，並且罕見有效率地連發公文要求台大必須釐清遴選資格及程序。政府動員黨政力量干涉大學自主和學術自由的動作迅速而敏捷，但對照三餐無法溫飽的家庭，誰為他們發聲，政府難道不覺得汗顏嗎？

台灣之所以可貴，在於民主自由歷經前人一次次的奮鬥而來；在於許多社會底層的人民相信教育是翻轉貧窮的機會；在於善良敦厚的草根力量，讓弱勢依舊感到很有希望。但這幾年，筆者走訪社會基層，這些珍貴的台灣價值還在，服務奉獻的熱情還在，但政府的政策卻已讓許多教育及社會工作者力不從心了。

教育是國家百年大計，傾斜的教育資源讓社會崩塌，於是，在家庭功能不彰環境下長大的孩子，將形成貧窮的循環，身陷弱勢的泥沼。

教育問題是一部分，家庭及社會環境的改善，則是衛福部及勞動部等部會共同的職責。但衛福部繼昧於現實的育兒百寶箱之後，現忙於開放核災地區的食品進口，最急迫的社會安全網仍東缺西漏。然而，年關常是徘徊在社會救助邊緣的高風險家庭度不過的難關，如何預防悲劇，才該是政府施政的重點。

至於，該給貧窮家庭釣竿的勞動部，早因「一例一休」修法弄得抱頭「燒」，幾乎見不到為之一亮的促進就業及弱勢勞工保護措施。而最近看到勞動部的重點放在開放外勞可以在假日打工、訂移民專法開放更多移工，卻沒有顧慮對國人就業的衝擊，令人憂心勞動部角色是否混淆不清。

少子化及高齡化雖然是台灣的重症，但價值錯亂、只看顏色、不問是非、社會內耗，才是不治之症。教育部的政治正確，卻忘記教育該是純淨及教化社會的本質；衛福部置人民健康安全於不顧；勞動部昨是今非的《勞基法》修法，這些施政軌跡也暴露出行政部門對公共政策的怠惰、立法部門的跑龍套、政治人物前後不一的雙重標準，民主法治隨之沉淪。

「走入群眾」，這是電影《最黑暗的時刻》英國國王喬治六世與邱吉爾的對白。此時，台灣正處在風雨如晦的時刻，也需要更多人走入群眾，政府又何嘗不是如此，而這不就應該是政府存在的初衷嗎？但也不禁令人喟嘆，走入群眾的台灣邱吉爾又在哪兒呢？（作者為華夏社會公益協會理事長）

(中國時報)