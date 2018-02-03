新北選戰－周錫瑋放空再奮起 駁裸退說

2018年02月03日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

前台北縣長「虎哥」周錫瑋2010年卸任時發表「裸退」說，宣布自己與家人都不再碰政治，事隔7年後虎哥東山再起，當初的裸退說反倒如芒刺在背，不得不談，周錫瑋澄清：「裸退不等同退休，而是退而不休，他將全力爭取國民黨新北市長提名。」

周錫瑋2010年原本有意競選連任，卻因民調落後朱立倫而遭黨內勸退，隨後也婉拒總統馬英九委以其他公職，他說，當時的理由其實很簡單，只是不希望讓人民誤解馬英九以職位條件作交換，落人口實。

周錫瑋發表的裸退說，宣布自己與家人都不再碰政治，當時也讓外界猜測是「負氣出走」的一種表現，周錫瑋沉寂7年，期間也確實專注園藝和油畫，僅僅在數次個人畫展中曝光，一直到去年底周錫瑋首度表態參選，再度引起關注。

周錫瑋說，7年來一直堅持自己所承諾的「不入府、不入閣、不接受酬庸」，期間也一直受到許多朋友的鼓勵，不斷思考還能為市民做什麼，當年的裸退不是退出政壇，而是給自己一個真正自省的機會，「裸退不等同退休，而是退而不休」，先放空自己無所求，再思人生奮起轉折的緣由。

周錫瑋說，謝謝各界對他的關心，也給他一個自白機會，相信重新出發後，會讓大多數人更暸解自己為人的誠信和真心，他會全力爭取新北市長提名。

(中國時報)