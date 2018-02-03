民調爭議 黃錫墉狀告民進黨

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中國時報
／宜蘭報導

民進黨三星鄉議員民調初選爆發尋求連任的議長陳文昌安排人「代接民調電話」爭議，縣執委會2日晚上再度開會討論，考量另一參選人三星鄉長黃錫墉已經向地檢署提告，整起事件已經進入司法程序，縣黨部仍按照行政程序，提名在民調中勝出的陳文昌代表參選；對此，黃錫墉則表示，陳文昌找人代接民調電話，已經明顯違反《民進黨公職候選人提名條例》相關規定，他將會再度提出法律訴訟，並訴諸輿論公評。

三星鄉只選1席縣議員，年底選戰綠營內部呈現任期屆滿的三星鄉長黃錫墉挑戰尋求連任的議長陳文昌的局面，但在之前的初選民調中發生陳文昌找人代接民調電話的爭議，黃錫墉認為這是嚴重作弊的行為，除了將蒐集到證據分別提交給縣黨部及中央黨部，也向地檢署按鈴控告陳文昌陣營涉嫌違反選罷法。

民進黨宜蘭縣黨部在上個月26日召開執行委員會，討論後做出「原縣黨部公布縣議員提名日期全部暫緩，延至2月6日再行公布；以及縣黨部委由吳和信、簡倉大、林詩穎3位執行委員組成專案調查小組，並在10日內完成調查後將再召開臨時執委會進行報告與討論。

不過執委會2日再度開會討論此案時，考量到黃錫墉已自行向地檢署按鈴申告，與會人員經討論後同意此案就交由司法調查偵辦，黨內則依照原本的程序，先提名在民調中勝出的陳文昌代表民進黨參選，日後如果司法判決認定陳文昌確有涉及違反選罷法再行撤銷提名資格。

黃錫墉表示，他在前1天已寄出存證信函給縣黨部及中央黨部，如果黨部執意提名陳文昌參選，將會再度提出法律訴訟並訴諸輿論公評。

(中國時報)

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