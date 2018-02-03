2018年02月03日 04:10 中國時報 紀俊臣

最近「台灣價值」受到社會關注。我認為所謂「台灣價值」，就是生活在台灣島上的住民所努力追求的目標。台灣這個基地上的住民，是以「中華民國」為國號的國民；彼此有共同生活的準繩，那就是已經施行長達70年之久的中華民國憲法。這部展現憲政主義的國家根本大法，是全體國民應知守珍惜的「台灣價值」所在。

台灣價值絕對不是國家領導人的個人意志，而是全體國民意志的「總意志」表現。國家領導人應該堅持的，絕對不是一己之私的意志，而是經由法定程序所建構的總體政治思想，或是政治制度。

當今台灣面臨的可能災難，不僅有天然災難，尚有若干對台灣價值故意混同或混淆的政治人物無端造次所為、恐有萬劫不復之政治災難。政府是為全體島上人民服務的公權力機關，其本身並無自由意志可言，更非台灣價值的製造者；其只有依循現行憲政體制以展現台灣價值。當前的台灣，有諸多沉默的多數國民正為實踐憲政主義而犧牲一己之利益，比如「全民健保」就是台灣價值。

最近1年多以來，台灣的真正價值似乎有被若干政治人物所濫用的「冒牌的台灣價值」取代的政治危機。台灣島上的人民是多族群的、多文化的，彼此雖有過不愉快的衝突過往，但早已融合為中華民族，這是不爭的台灣價值具象的指標。台灣價值既是島上族群的追求目標，國家理當保護這個多數人早已認同的價值體系，而且毫不猶豫地捍衛這個價值體系。而依此價值核心所呈現的中華民國憲政體系，正是該台灣價值的具體表徵。（作者為銘傳大學社會科學院院長）

(中國時報)