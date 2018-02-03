識破冒牌的台灣價值

友善列印
中國時報
紀俊臣

最近「台灣價值」受到社會關注。我認為所謂「台灣價值」，就是生活在台灣島上的住民所努力追求的目標。台灣這個基地上的住民，是以「中華民國」為國號的國民；彼此有共同生活的準繩，那就是已經施行長達70年之久的中華民國憲法。這部展現憲政主義的國家根本大法，是全體國民應知守珍惜的「台灣價值」所在。

台灣價值絕對不是國家領導人的個人意志，而是全體國民意志的「總意志」表現。國家領導人應該堅持的，絕對不是一己之私的意志，而是經由法定程序所建構的總體政治思想，或是政治制度。

當今台灣面臨的可能災難，不僅有天然災難，尚有若干對台灣價值故意混同或混淆的政治人物無端造次所為、恐有萬劫不復之政治災難。政府是為全體島上人民服務的公權力機關，其本身並無自由意志可言，更非台灣價值的製造者；其只有依循現行憲政體制以展現台灣價值。當前的台灣，有諸多沉默的多數國民正為實踐憲政主義而犧牲一己之利益，比如「全民健保」就是台灣價值。

最近1年多以來，台灣的真正價值似乎有被若干政治人物所濫用的「冒牌的台灣價值」取代的政治危機。台灣島上的人民是多族群的、多文化的，彼此雖有過不愉快的衝突過往，但早已融合為中華民族，這是不爭的台灣價值具象的指標。台灣價值既是島上族群的追求目標，國家理當保護這個多數人早已認同的價值體系，而且毫不猶豫地捍衛這個價值體系。而依此價值核心所呈現的中華民國憲政體系，正是該台灣價值的具體表徵。（作者為銘傳大學社會科學院院長）

(中國時報)

台灣的重症與不治之症

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。