新北選戰－陳景峻批王爺出巡 會進步嗎

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中國時報
／台北報導

民進黨新北市長人選尚未定論，更傳出前行政院長蘇貞昌可望回鍋新北市長，欲參選新北市長的台北市副市長陳景峻2日在廣播節目上表態反對。他直言，黨應該要努力培養中生代、新生代，而不是每次都要請王爺、媽祖出巡，如果真的提名蘇貞昌，他問大家「這個黨會給社會，感覺它是在進步還是在退步？」

傳出民進黨內高層盼蘇貞昌出戰新北，陳景峻雖肯定蘇貞昌的能力，但他認為應趁這個階段培養中生代、甚至新生代，不該以輸贏或選舉作考量，黨應該要培養一棒接一棒的概念。

「如果說每次都要王爺、媽祖等大咖都要出巡的話。」陳景峻反問，這個黨會給社會感覺它是在進步還是在退步？所以應該要做很慎重的思考。

日前總統蔡英文勉勵有意角逐新北市的立委吳秉叡勤跑基層、衝高民調，並表示「偏心也偏向自己的學生（指吳）」。陳景峻受訪時表示，並不會覺得偏心，老師照顧學生這是應該的，但主席照顧自己的黨員也應該，忠貞黨員更是需要主席的關懷，還補上一句「天氣這麼冷」。

日前兒童搭乘台北捷運，雙北不同優惠，北市6折優惠1月26日已上路，陳景峻坦言，不少新北鄉親向他請託，希望能協助解決爭議，他也承諾幫「娘家」向台北捷運公司拜託，最後終於促成這樁美事，讓新北兒童卡比照台北市「兒童數位學生證」專卡專用方式辦理。

(中國時報)

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