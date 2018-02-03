圓好友遺願 捐車延續善心

2018年02月03日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮市代會前主席呂秀珍日前病故，除了捐出眼角膜外，2日由呂秀珍的結拜姊妹代表，捐出一輛交通車給黎明社區服務中心的「瑞智學堂」，用以接送失智長輩；另，花蓮縣消防局也獲贈生理監視器，可提高心肌梗塞患者的急救成功率。

日前病故的花蓮市代表會主席呂秀珍，臨別前仍盼望再多做一些善事，除了捐眼角膜造就需要的人，也捐贈愛心車給黎明社區服務中心，做為「瑞智學堂」接送銀髮長輩，2日在花蓮黎明教養院舉辦捐車儀式。

與呂秀珍擁有30年情誼，情同姊妹的林利勤致詞說，秀珍姊從年輕擔任市民代表，盡力完成市民所託，退休後則穿上志工服，在署立花蓮醫院擔任志工，讓服務不停止一直是她的堅持，也是她們一輩子的典範。

黎明機構執行長陽正中表示，對每一項捐贈都會妥善使用，感謝捐贈人。黎明社區服務中心主任倪頌惠也說，這部愛心車的足跡將以花蓮北區跟中區為主，讓平常不便出門的長輩們可以順利走出家門，將呂秀珍小姐的愛心發揮最高的效能、最高的效用。

花蓮縣政府也有一場愛心捐贈儀式，由高雄榮民總醫院代表捐贈的「心電圖檢測輔助工具（定心布）」，以往耗時3至5分鐘的心電圖，透過定心布只要30秒即可完成，將捐贈給花蓮縣消防局救災使用。

(中國時報)