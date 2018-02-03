蠟封電扇王郁雯　憂土地正義

2018年02月03日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

「藝術進入社會儼然是全球的主流與趨勢。」台北當代藝術館館長潘小雪在《還原-土地之歌》開展分享會上如是說。近年，藝術介入社會議題的實踐之作不少，在台灣一直歷久不衰的課題則推土地正義。來自東台灣的8位藝術家，近日以不同的媒材及形態，表達對環境現狀的隱憂。

拉線插旗 饒愛琴諷自我設限

藝術家饒愛琴一次在台東知本露營時，看到十分特殊的蜘蛛網「是立體而非平面的，當時只覺得很美很特別，還沒有想到成為創作靈感」然而當她為創作更深一層去構思人和土地的關係時，特別有感於「過去人類設陷阱標記號，是為了溫飽，而今呢？卻成為切割、占領土地據為己有。」她的《標記‧放線》拉起綿密的紅線，插上紅旗，饒愛琴說：「過程中我愈做愈感受到困住的是自己！」一如不斷畫分土地，最後困住的是人類。

廢材創作 林瑞玉反思強與弱

藝術家王郁雯用蠟封住了多把電扇，取名《大風吹》諷刺的是正義在欲望裡的毫不作用，她藉此感嘆「公平正義都沒辦法作用」；蠟封的電扇看起來又像極了人們的眼睛，她也以此寓意主事者把眼睛封住當作看不見。王郁雯同時將蠟封電扇安置在一張張鐵板凳上，並以透明膠帶纏繞，諷刺著「名為大風吹的遊戲，其實也是找位置，人人有時為了鞏固、支持自己的位置而盲目。」

另一年輕藝術家林瑞玉的《自然的小孩》以生活廢材，包括未被清掃的樹葉、金屬線和搭起的小帳篷，反思「看似強悍的金屬人其實一捏就垮，看似脆弱的樹葉，卻更為恆久。」藝術家李翎的《後遺症》，用紗布模擬旋風，像是經常被颱風侵襲的東台灣，又像是陷入憂鬱，不停打轉，在困境中擺盪的不安心靈。

2012年Pulima藝術獎首獎得主伊命‧瑪法琉，擅長以漂流木創作的他，此次在台北當代藝術館戶外廣場設置的《穿透》，以塑膠水管灣繞穿透拼組木材和石頭模擬的山脈海岸，作品是他台北、台東往返，搭著火車時的觀察與感慨，他看到原有的鐵路之外，人們為了更快到達目的地，「炸山、破壞土地的結構，其實就像部落和人也都被財團，被現代化給穿透。」

(中國時報)