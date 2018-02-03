藝術工程啟動 學生直呼收獲大

2018年02月03日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

中國時報、關渡宮、百齡高中趁寒假時期，舉辦2梯次「關渡宮藝術教育工程─大師系列」活動，邀請家住大台北地區、就讀美術班或家境清寒學生參與，課程由名畫家或藝術家親自指導，學習繪畫的手法。第1梯次於2日登場，參加的學生直呼：「收獲好多！」

關渡宮藝術教育工程活動由關渡宮與中國時報和百齡高中合辦，寒暑假均有活動，今年已邁入第3年。此次寒假營隊共分2梯次，第1梯次以水彩為主，第2梯次則是油畫，前3天課程都先由來自大學的美術老師指導技法，最後1天則是「與大師共同創作」時間，由藝術家陳正雄、水墨畫家楊小寧分別親自和學童一起創作。

新北市自強國中9年級學生劉于禎已是繼去年暑假後，第2次參與營隊。雖然是一樣的營隊，但是她認為，平常學校美術班課程在相關技法上已有精進，再搭配寒暑假的營隊課程，感覺學到更多。

劉于禎舉例說，以前對水墨畫接觸不多，尤其水墨的水分很難掌控，但經過楊小寧老師兩度指導，現在她較知道如何掌控水分多寡，而且也學到如何使繪畫「賓主分明」。她還說，營隊課程很開放、自由，能跟其他學校同學互動交流，更能知道自己的優缺點，做為未來精進技巧的參考與借鏡。

關渡宮常務董事黃正雄則說，以前關渡宮關注宗教方面事務，近年來則加強社區、藝術教育，尤其針對弱勢學生提供畫具、材料、課程和師資，無論對於培養興趣、培養藝術根基，甚至升學都有幫助，所以會繼續和重視基礎教育與把藝術向下扎根的中國時報，一起推動這樣有意義的活動。

(中國時報)