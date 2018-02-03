第52家 五股成泰公共托育中心成立

「五股成泰公共托育中心」2日啟用，成為第52家公共托育中心，帶動全市收托量增至3080名，新北市長朱立倫（左一）親赴現場主持啟用儀式。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市「五股成泰公共托育中心」2日啟用，成為第52家公共托育中心，帶動全市收托量增至3080名，占全國近6成。新北市長朱立倫親赴現場主持啟用儀式表示，希望藉由公共托育中心與公立幼兒園大量設立，讓新北市實現「幼托公共化」的目標。

位於五股區芳洲八路的五股成泰公共托育中心，由洲子洋重劃區伯爵花園公益回饋空間所規畫，委託新北市中華國際嬰幼兒發展學會辦理，中心以「積木拼樂園」為特色，提供大小積木拼圖，啟發小朋友動腦思考，2日啟動後提供50名嬰幼兒收托量。

朱立倫表示，新北市2011年首創全國第1家公共托育中心，推動完善托育政策，提供平價且優質的托育服務及環境。截至目前為止，全國145家公辦民營托嬰機構，新北市就占了52處，收托量3080名、占全國近6成，超過其他五都收托總和，若加上公、私托育合作聯盟，能提供將近9000名嬰幼兒托育服務。

朱立倫說，新北公共托育中心預計年底前還要增加至60家，公立幼兒園至年底也希望達到增班420班次，希望藉公共托育中心與公立幼兒園的大量設立，讓新北市朝向幼托公共化目標，減輕家長負擔，讓年輕族群敢生。

社會局長張錦麗表示，五股成泰公共托育中心收托50名0至2歲嬰幼兒，即日起至2月8日下午5時止開放登記，如超過名額，將於2月9日抽籤，也歡迎有幼兒家庭多用親子館服務，幼托公共化訊息可上新北市社會局官網或「友善公托、幸福新北」FB查詢。

(中國時報)

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