袁詠琳《此刻正好》不急婚

2018年02月03日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

袁詠琳去年和混血男模紀亞文復合，目前感情依然穩定，但她近期忙著主持節目，戲劇邀約也不斷，已有偶像劇與網劇洽談中，加上唱片宣傳將會持續到年後，甚至連尾牙演出也因太忙而婉拒，年後工作更是滿檔，因此她現在想以工作為主，尚未有打算進入感情的下個階段。

新年工作接到手軟，袁詠琳笑說，果然狗年到工作旺旺旺，也希望忙碌一直持續，她表示她不怕忙、不怕累，只怕停下來。工作之餘，她更受紀亞文影響迷上打網球，除了自己練習外，在朋友間的自辦比賽中也曾奪得冠軍，她發願將來挑戰業餘組比賽，或年紀大了報名長青盃，拿個冠軍獎盃放家裡。

EP收錄3首歌

袁詠琳暌違3年將推出最新EP《此刻正好》，EP包裝以象徵愛情的紅線為底，紅線兩端穿著兩個環，像是情侶戒指，若把EP全打開，紅線打成一個結，兩個戒指就會從兩端能碰在一起，表示結緣；若此時的狀態是分手，就剪斷紅線或將兩個環取出，可插入底圖中成為不同風景。

EP共收錄3首歌，訴說不同感情面向，包括大膽求婚的舞曲〈你想娶我嗎〉、療癒情歌〈That’s Alright〉以及〈只好倔強〉，她表示：「希望透過這些歌，告訴所有女孩和自己，不管現在的妳在感情上是哪種狀態，要相信自己做的決定都是最好的，一切都有美意的！」

(中國時報)