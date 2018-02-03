左左右右孝親 百元紅包獻爸媽

2018年02月03日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

左左右右2日出席台北燈節小提燈揭曉記者會，兩人在台上親手組起可愛的小狗提燈，被問到會不會想養真的小狗，異口同聲大喊：「超想要的！」她們表示，小時候家裡養過狗，後來全家人太忙，把狗送到鄉下外婆家，不過外婆家附近老鼠很多，有人放了老鼠藥，小狗不小心誤食老鼠藥過世，讓她們覺得很難過。

去年耶誕節左左右右收到媽媽送的小狗玩偶，還幫玩偶取名，右右的叫做「Coco」也是原本家裡養的狗狗名字，左左的叫小咪，兩人出門上學時還會把玩偶放在門口，她們興奮說：「假裝狗狗在等我們回家，我們回到家看到就很高興，還會幫牠們弄鐵鍊，牠們會走來走去，一邊搖尾巴一邊叫。」稍微撫平小姊妹想養狗狗的心。

許願考試100分

適逢寒假，假期沒事就去爸爸的舞蹈教室練舞，左左右右細數寒假作業直喊：「超多的！」但她們目前一樣都還沒開始做。她們希望寒假有時間的話可以出去玩，最想去小琉球或日本，「想去日本的迪士尼，大家都說很好玩，我們只有去過日本轉機。」

新年將屆，兩人表示除了收紅包，會各包100元給爸爸媽媽，姊妹倆童言童語說：「存錢就是要花呀，所以拿去買早餐。」更許下新年新希望：「今年可以收到很多紅包，不要做噩夢，考100分。」

(中國時報)