文華東方 Bencotto義猶未盡

2018年02月03日 04:10 中國時報 何書青 報導

不僅餐檯上的料理豐盛，每位賓客還能獲贈一整尾豪氣十足的波士頓龍蝦佐白酒沙巴庸醬汁。（台北文華東方酒店提供）

美國安格斯牛里肌在現切餐檯上能無限拿取享用。（粘耿豪攝）

現點現煮的義大利麵餐檯提供3款各有不同風格的美味義大利麵，有煙花女手工螺旋麵、綜合海鮮手工水管麵，以及經典奶油培根義大利麵。（粘耿豪攝）

現烤新鮮出爐的披薩會貼心的逐桌供應，口味包含火腿蘑菇披薩。（台北文華東方酒店提供）

義式家鄉巧克力薩拉米腸是一道台灣少見的義大利傳統經典甜品，用黑巧克力、焦糖巧克力和堅果製成，外觀像是臘腸般，相當特別。（粘耿豪攝）

手工現擀現做的義大利麵是Bencotto的人氣料理，在「週末『義』起早午餐吧！」中，更是賓客現點、師傅現煮，能吃到最新鮮、熱騰騰的義大利麵。（台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店低調奢華的餐飲，獨樹一格，其中Bencotto義式餐廳名氣尤為響亮，道地且令人吮指回味的義大利菜擄獲大批老饕的胃；2月起Bencotto乘勝追擊，順應國人愛吃Buffet習慣，全新推出「週末『義』起早午餐吧！」，取餐檯就設在開放式廚房內， 除近70道經典自助佳餚外，每位客人還可另享一份主廚特製波士頓龍蝦。

Bencotto盛名其來有自，由義籍主廚洛里斯‧皮斯緹洛（Loris Pistillo）帶領團隊，以傳統、大器卻不失精心的料理手法，端出一道道台灣人鮮少見識、品嘗到的義式好滋味，讓Bencotto穩坐國內頂級義式餐廳寶座。這次下足重本、以客為尊，首度以吃到飽模式祭客，量身打造近70道菜色，主廚洛里斯‧皮斯緹洛興奮地說：「我們把整個義大利都搬過來了！從北義香濃馥郁的風味燉飯、中義臘腸和燻火腿，到南義豐富鮮美的海鮮，賓客能在這裡盡情享受義大利各地別具特色的經典美饌！」

當入座餐廳後，首先享用到的是一道3式的主廚特製開胃菜，充滿義式風味的開胃小點讓人食慾大開；接著到餐檯選取琳瑯滿目佳餚的重頭戲就此展開，主廚更首度將佳餚搬上開放式廚房的餐檯，邀請賓客走進來邊選取料理、邊近距離欣賞各個廚藝精湛的師傅為大家烹調餐點。

嗑整尾波士頓龍蝦

用料選材不計成本，嚴選澳洲和牛頰、明蝦、美國Prime等級牛肉及伊比利豬等頂級食材設計出多道精緻主菜，其中慢烤美國安格斯牛里肌肉佐蘑菇醬搭西西里島珍珠麵和香烤伊比利豬襯油封洋芋佐瑪莎拉醬汁則特別以現切方式供應，所有奢華菜色統統吃到飽。此外，每位賓客還可享有一份主廚以整隻波士頓龍蝦料理烹調而成的主廚推薦主菜。餐檯上亦端出平日餐廳人氣單點料理：義式牛豬肉丸佐蕃茄醬汁、瑞可達乳酪烤茄子捲、章魚沙拉佐洋芋等，以及各式義大利精選冷肉及進口乳酪，讓賓客嘗到過癮。

義大利麵現點現做

每天手工現（ㄍㄢˇ）現做的義大利麵一向是來Bencotto必點的人氣經典之一，從麵條製作到烹調上桌全都由師傅當日親做，這次更把3款別具特色的義大利麵搬進現點現做餐檯，饕客能更直接的品嘗到最新鮮、美味的義大利麵，有煙花女手工螺旋麵、綜合海鮮手工水管麵，和經典奶油培根義大利麵，各具美妙滋味，饕客一定要試試。不僅餐檯上的佳餚令人垂涎三尺，服務人員還會定時推著「La Dolce Vita燉飯推車」，逐桌獻上熱騰騰的米蘭風味番紅花燉飯，現烤出爐的披薩也隨桌供應，有莫札瑞拉乳酪披薩搭黑松露醬、火腿蘑菇披薩、煙燻鮭魚披薩佐羅勒醬等風味。

經典甜品不可錯過

正餐後絕不能錯過Bencotto甜點團隊純手工製作的近10款義式經典甜品，像是西西里島可可布丁、瑞可達起司蛋糕、Bencotto巧克力金沙及提拉米蘇等，還有超吸睛的現做液態氮義式冰淇淋，此外，特別值得一提的就屬義式家鄉巧克力薩拉米腸，這是一道台灣少見、傳統又美味的義式經典甜點，以黑巧克力、焦糖巧克力、牛奶巧克力和臻果製成，口感扎實，外觀像是一條條臘腸般，相當特別。最後，不妨和義大利人一樣，來杯用摩卡壺現沖、甘醇溫潤的傳統義式摩卡咖啡做個完美結尾吧！

Index

週末義起早午餐吧！

3日起的每周六、日供應，時段為早上11時30分至下午2時30分；此外，大年初一至初四（2月16日至19日）也特別為新春賀歲加場不加價。

訂位電話：（02）2715-6888

地址：台北市敦化北路158號6樓。

(中國時報)