聲寶旺年會獎品獎金上千萬

聲寶集團董事長陳盛沺昨參加集團旺年會，並以揮桿展現事業發展企圖心。（張鎧乙攝）

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中國時報
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聲寶集團旺年會席開180桌，近2000名員工同歡。（張鎧乙攝）

聲寶集團昨（2日）舉辦旺年會，董事長陳盛沺率同SAMPO、瑞智精密、東源物流等各事業部門主管一同參加，席開180桌、與近2000名員工同樂，獎品、獎金總值上千萬元。陳盛沺勉勵員工要有更健康的身體才能打拚，今年不僅要挑戰營收再成長，家電商品開發更將結合AI人工智慧、聲控等科技應用。

陳盛沺說，聲寶計畫向南發展，深耕台中以南市場，包括擴增產線及產學合作關係，已進駐台南科技園區，第1期投資11億元開發產線。因為科技化產品越來越貼近生活，尤其家電更是如此，隨聲控、AI人工智慧等技術應用普及，希望能結合在地人才，開發科技化產品。

老年化社會帶來商機

陳盛沺說，老年化社會

帶來很大商機，老人社區有專人管理，相當方便，目前土城廠區土地計畫變更成為老人住宅，最快年底動工。林口土地也規畫60個單位，約2000多坪的一般住宅區，以出租為主。

陳盛沺認為，今年市場環境挑戰不小，一方面台幣升值、原物料也上漲，聲寶將分別往提升產能發展為主，同時在價格方面也會考慮反映成本，至於是否會漲價，還是會再多做研議，聲寶會以提升產品附加價值為主，這樣才能提高聲寶在市場的競爭力。

營銷本部總經理陳世昌表示，今年家電新品開發會朝更加節能方向發展，包括空調及電扇，空調會加大冷暖比例，

風扇則會主打DC扇，以提升風速、風量為主，小家電會推製冰機，電視會強化轟天雷產品線，推出專用音響，在低、中、高音頻上提供更佳的影音享受。

(中國時報)

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