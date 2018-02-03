擁抱玉泉溪系列報導6－過年走春 擁抱玉泉溪獵奇

「擁抱玉泉溪」將已全新面貌推出觀光園區，並趕工於過年之前開幕。（豪圓實業有限公司提供）

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中國時報
報導

正當大家以歡樂的心情忙著準備過年，許多社會弱勢族群卻煩惱年要怎麼過。全新推出「擁抱玉泉溪」觀光園區的豪圓實業有限公司，基於回饋鄉里以及人飢己飢的精神，特別趕在過年前，明（4日）舉辦「恭賀新禧新春如意－把愛帶回家」活動，匯集眾人的熱情幫助亟需外界伸出援手的低收入戶家庭。

這場「恭賀新禧新春如意－把愛帶回家」愛心活動，「擁抱玉泉溪」將款待園區所在地的三星鄉18個村及鄰近的冬山鄉柯林村所有低收入戶，除了備妥豐盛的佳餚提前為受邀的村民圍爐過年，並將發放民生物資及紅包，希望能在寒冬中為有需要的家庭帶來溫暖，及實質的支持與協助。

轉往廣興橋頭新址的「擁抱玉泉溪」觀光園區，也在農曆春節前隆重開幕，提供遊客全新的體驗及服務內容，將成為三星鄉兼具休閒、娛樂以及在地農特產品與小吃品嘗採買中心。

全新園區更舒適

除了好吃、好買，「擁抱玉泉溪」新園區也更加好玩，園區內規畫有老少咸宜的親子戲水區、歡樂驚奇的3D彩繪牆、以及美麗迷人的波斯菊花海等豐富內容，不僅適合全家出遊，更是機關行號舉辦團體活動、增進同仁情誼的絕佳首選。

「擁抱玉泉溪」執行長表示，新的「擁抱玉泉溪」園區內除展示罕見且巨大的台灣墨玉原石，巧妙的園區景觀設計，便利舒適的品嘗美食及採購環境，一定讓來訪遊客大呼過癮，園區並特別與農會及在地農民合作，提供在地生產、最新鮮健康以及價格絕對優惠的農特產品，讓每一位貴賓都帶著笑容滿載而歸。

(中國時報)

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