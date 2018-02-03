艾怡良露美背戴愛玲扭電臀

2018年02月03日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

索尼音樂1日在台北美福飯店舉辦尾牙，穿搭主題為「大紅大紫」，精心打扮的眾歌手穿得喜氣洋洋，江美琪身穿緞面紅洋裝搭閃亮領帶，熱愛運動健身的新科金曲歌后艾怡良，毫不吝展現好身材，以一身豔紅緊身洋裝讓曲線一覽無遺，加碼秀出性感美背，拍照時還展現S曲線，全場最辣。

除了A-Lin、許茹芸、王若琳因工作缺席，其他索尼歌手全員到齊，許茹芸特別錄製祝福影片，幽默說：「雖然『肉身』未到，但紅包到了！」笑說因為人在外面努力工作賺錢，所以未能出席，約定明年一定出席與眾人同樂。

眾歌手大方捐獎金

尾牙高潮莫過於抽獎時間，眾歌手當晚都大方捐出獎金，總計紅包價值破百萬。周興哲抽獎時，要求抽到的同事要唱一段他的新歌〈如果雨之後〉副歌才可以領獎，結果大家太害羞，合唱時都只聽到他導唱的聲音；而戴愛玲的關卡則是要求大家秀出電臀，搭配她的新歌〈Iron Lady〉熱舞，她本人也示範了一段性感電臀，全場嗨翻。

去年奪下金曲歌后的艾怡良打趣說：「大家（指同事）不要加班啦！多花時間陪心愛的人，你們應該看我們也看得煩了。」她希望大家忙碌之餘也能好好放個年假，「虛華的放，看是要出國，還是浪費時間、吃大餐胖個5公斤都可以，過完年後再好好的一起享受音樂。」她透露預計今年要推出新專輯，目前正在努力中。

周興哲嚷飆唱50場

江美琪則許願希望音樂上更加努力，事業有更好成績，身邊家人平安健康最重要，並祝福同事健康平安，「工作上一起努力勇往直前，往自己想要的目標邁進，共同成長。」

周興哲雖頻傳出將跳槽，但昨仍現身力挺索尼尾牙，他穿上自己新購買的西裝，開心表示：「藉由尾牙可以跟索尼Family相聚，平常大家都各自忙碌，終於可以大家一起好好坐下來吃飯，有種團聚的感覺。」

新年他希望可以越來越進步，辦越來越多場演唱會給粉絲聽，打趣放話說要飆唱50場。

(中國時報)