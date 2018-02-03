Evan自宮曖昧台詞 不敢介入東婷戀

Evan渴望在戲裡談場戀愛，戲外要先拚事業。（羅永銘攝）

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中國時報
專訪
Evan（左）戲裡不敢和曾沛慈談曖昧情。

電視劇《終極一班》系列中，汪東城和曾沛慈的「東婷戀」是粉絲心中經典CP，男團SpeXial成員Evan首次在《終極一班5》擔綱男一，劇中原本和曾沛慈有曖昧，他卻深怕當「小王」引終極粉不滿，拍攝時自宮包括「大東，我不會輸你的」等多句台詞，「東婷戀粉絲太可怕，他們會無法接受」，嚇到在片場拍戲空檔也和曾沛慈保持距離。

Evan劇中是「動作戲擔當」，每場武打戲都打得俐落漂亮，拍4個月下來大小傷不斷，哀怨說：「動作戲打夠了，看著大家都有CP，之後我可以在冷氣房談個戀愛嗎？」他過去在《明若曉溪》、《終極遊俠》飾演得不到愛情的男二，在大陸古裝劇《刺客列傳》則和易恩談男男戀，笑言渴望在戲裡談場簡單又輕鬆的偶像劇愛情。

在校成績優異

他說粉絲喜歡冷酷帥男主角，這次劇中他沒有感情戲，只能盡量找到可愛和有趣的點來豐富角色；他坦言以前不是終極系列的忠實觀眾，所以演出完全沒任何包袱，甚至為詮釋這個正義角色下工夫，自覺說話腔調柔軟，為此刻意壓低聲線，讓角色形象更Man。

Evan是SpeXial成員中的學霸，畢業自加拿大英屬哥倫比亞大學經濟系，在校成績優異，一度獲校長寫信肯定，他曾想畢業後到華爾街工作，是媽媽當推手要他參加選秀比賽，奪冠後才出道。入行4年，由於酬勞都是和團員分享，有「金頭腦」的他，還沒有財可理，有點「薪」酸，不過他去年一口氣拍3部電視劇，Evan欣慰說：「今年可以包破萬的紅包給爸媽了。」

(中國時報)

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