錦雯：只想拿回辛苦錢

2018年02月03日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

錦雯接演大愛《掌中人生》傳出製作人蔡嘉陵捲款落跑人間蒸發，事隔半個月又爆出她2年前接演音樂劇《家．書》演出，到北京、上海等地巡演，原創「刺點創作工坊」打算對音樂劇製作公司「北岳」提告，在未經正式授權對外公開演出已發出律師函。

日前錦雯上TVBS《女人我最大》接受訪問苦笑說：「2年前受邀參與演出時，經紀人就要我考慮清楚，因為製作公司在上海，擔心聯繫上會有一些狀況，但當時對方說找不到人，基於義氣才答應幫忙。」

嘆名聲都毀掉

她無奈說，台灣演藝生態不好，自己只是想要好好演戲，每次都遇到狀況。當初接演《家．書》時都有簽合約，但2016年演出結束後、合約也到期，她向製作公司催討酬勞過程，的確不是那麼好要，可能是因為製作公司在上海，「當時聯絡都沒回、傳訊息也已讀不回。」一直到她打算訴諸媒體與法律途徑時，對方才回應她「謝謝指教！」讓她氣炸說：「我只想要回賺的辛苦錢！」

她說，為了催討酬勞前後耗時近半年，酬勞才匯進帳戶，「卻又以各種名義東扣西扣。」她無奈說，自己個性就是太講義氣，「別人有事就會想幫忙，幫到給自己找麻煩！」外界都說「錦繡」真的很奇怪，「秀琴都沒事、就錦雯有問題，不斷被告，搞到我的名聲都毀了。」讓她覺得無言。

(中國時報)