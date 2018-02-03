吳姍儒×Cartier自信甜美

2018年02月03日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

吳姍儒穿Alice + Olivia彩條洋裝，混搭配戴卡地亞經典飾品Trinity三環戒、螺絲可轉動的新品Ecrou玫瑰金手環和美洲豹玫瑰金腕表。（粘耿豪攝）

卡地亞Panthere de Cartier美洲豹腕表，玫瑰金與真漆材質，約76萬5000元。（Cartier提供）

卡地亞LOVE玫瑰金鑲鑽手環，窄版鑲嵌10顆鑽，約24萬9000元。（Cartier提供）

卡地亞美洲豹玫瑰K金戒指鑲嵌沙弗萊石和縞瑪瑙，18萬4000元。（Cartier提供）

卡地亞Ecrou系列玫瑰金手環，螺絲可以轉動，20萬3000元。（Cartier提供）

卡地亞Amulette耳環，玫瑰K金鑲縞瑪瑙，珍珠母貝鑲嵌鑽石，23萬8000元。（Cartier提供）

卡地亞Juste un Clou玫瑰金鑲鑽手環，玫瑰K金鋪鑲鑽石，約268萬元。（Cartier提供）

活動代言和主持節目邀約不斷的吳姍儒，天生就適合吃這行飯，不僅思緒清楚、說話像連珠炮，而且三言兩語就能切中要害，比起老爸吳宗憲可說毫不遜色。

「我因為愛說話，9歲就聲帶長繭！」吳姍儒笑說，她從小就多話，幼稚園老師受不了只好趕她出門，要媽媽把她帶回家，「這就叫『好種不傳，壞種不斷』！」最後這句結語一針見血，不在場的老爸吳宗憲躺著也中槍，惹得大家哄堂大笑。

父女感情好、愛互虧

雖然這對父女經常脣槍舌劍，在公開場合不時互相調侃互虧，但其實父女倆感情非常好。最近吳姍儒代言手機遊戲，巨幅廣告海報懸掛在華納威秀的外牆，十分風光，吳宗憲開車經過該處時，還特地與她的巨幅海報合影，頗以女為榮。

吳姍儒得意地說，她打從大學畢業後就經濟自主，從未向家裡要錢，父母雖然寵她，但從不溺愛，在金錢上管控得很嚴，很多人誤以為她從小就是渾身名牌，其實並非如此，「如今我的演藝事業小有成就，拿自己賺的錢買卡地亞珠寶、投資咖啡廳生意，更有成就感。」

LOVE手環隨身配戴

這回吳姍儒受邀拍攝本報的時尚專題，以全套的卡地亞珠寶與自己擁有的LOVE手環相配搭，難掩興奮。她說她非常喜歡卡地亞LOVE手環，而且是隨身配戴，幾乎很少取下來，有天她看牙醫照X光，護士要她取下身上的所有金屬飾品，她才心想這下可糟了，她沒帶螺絲起子，LOVE手環怎麼拆下來？「我和護士七手八腳忙半天，終於把LOVE手環拆下來，此時醫生才說戴手環不會影響照牙齒X光，我聽完差點昏倒！」吳姍儒笑說。

(中國時報)