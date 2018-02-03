瑞瑪席丹× BVLGARI柔和慵懶

陽光運動形象的瑞瑪席丹，黑色套裝展現女人味，穿SAINT LAURENT短版西裝外套內搭蕾絲上衣；BVLGARI SERPENTI系列白K金鑽石項鍊227萬元；BVLGARI SERPENTI系列白k金鑽石戒指75萬6000元；BVLGARI SERPENTI系列白k金鑽石耳環32萬500元；Serpenti白K金全鑽珠寶腕表307萬7000元。

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中國時報
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瑞瑪席丹戴起高價珠寶，態度慎重，穿SAINT LAURENT圓點洋裝；配戴BVLGARI Divas’ Dream系列白K金紅碧璽與鑽石項鍊233萬5000元；BVLGARI Divas’Dream系列白K金紅碧璽與鑽石耳環38萬9200元；BVLGARI Divas’ Dream 系列鑽石腕表243萬1000元；BVLGARI DIVAS’ DREAM系列白K金花卉造型鑽石戒指，36萬700元。
BVLGARI Serpenti玫瑰金粉紅碧璽與鑽石耳環，165萬4000元。（BVLGARI 提供）
BVLGARI Serpenti Eyes on me系列項鍊，玫瑰金鑲嵌紅碧璽與密鑲鑽石，2.15克拉，50萬6000元。（BVLGARI提供）
BVLGARI Serpenti系列鑽石耳環，74萬2000元。（BVLGARI提供）
BVLGARI Divas’ Dream系列，白K金紅碧璽與鑽石耳環，38萬9200元。（BVLGARI提供）
BVLGARI Serpenti系列鑽石項鍊，以密鑲鑽石妝點六角形蛇鱗，祖母綠蛇眼散發難以抵抗的魅力，97萬8000元。（BVLGARI提供）

去年憑台北都會電影《強尼．凱克》摘下金馬最佳新演員的瑞瑪席丹，黎巴嫩混血的英氣感，堅定眼神亦給人自信的態度。

造型設計Han Han

瑞瑪席丹與寶格麗合作過幾次，但每次穿戴珠寶演繹，坦承還是蠻有壓力；雖說擔心難以駕馭，不過戴起寶格麗紅碧璽鑽石項鍊，不但格外性感，更顯現一種柔和的慵懶美。

大大深V 不失莊重

而當天拍攝時，背景正放著鬆軟的輕音樂，讓她一度笑稱自己眼神迷濛、嘴巴開開，「似乎快睡著了！」搭配SAINT LAURENT低胸套裝，大大的深V領不僅呈現好身材，也不失莊重感。「這件看起來『很兇』，不過實際一穿非常時尚，是很恰好的尺度，愈是簡約的服飾，愈能襯托珠寶的原始美。」

樸實大方 走自己路

何時會擁有屬於自己的珠寶？瑞瑪表示沒有想過，不論是自己或家人，對用品都相當樸實。而在推崇夢幻甜美風格的台灣演藝圈，歐美系的她仍大方走自己的路，「其實我很少在意外界怎麼評論，像我在金馬紅毯的穿著，有人說很美，也有人說像壽司、像垃圾袋，但那都是個人的主觀感，我也不會在意。」

(中國時報)

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