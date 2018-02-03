房思瑜× Chopard 品味升級

房思瑜穿Les Petites by glimmer細肩V領荷葉長洋裝，搭配蕭邦L’HEURE DU DIAMANT系列腕表387萬8000元，Happy Diamonds全鑽耳環14萬5000元，Happy Diamonds項鍊9萬4000元，Happy Diamonds戒指9萬2000元起。（JOJ Photo）

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中國時報
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蕭邦Happy Hearts心型項鍊，未定價。（Chopard提供）
房思瑜坦承是「飾品控」，見到蕭邦珠寶難掩興奮，忍不住把玩起來。穿baum und pferdgarten by glimmer的V領金蔥下擺波浪鬚鬚短洋裝，配戴蕭邦Happy Heart項鍊售價未定，Happy Hearts手環10萬8000元。（JOJ Photo）
蕭邦Happy Hearts手環10萬8000元。（Chopard提供）
1 蕭邦L’HEURE DU DIAMANT系列鑽表搭紫色表帶，310萬2,000元。（Chopard提供）
2 蕭邦L’HEURE DU DIAMANT玫瑰金鑽表搭酒紅色表帶，398萬5,000元。（Chopard提供）
3 蕭邦L’HEURE DU DIAMANT系列腕鑽表搭黃色表帶，387萬8,000 元。（Chopard提供）

從模特兒出道的房思瑜外型亮麗，近幾年進軍演藝圈也有不錯的成績，這回進棚拍攝蕭邦Chopard珠寶，看到蕭邦的經典Happy Diamond和Happy Heart珠寶時，忍不住開心尖叫：「哇！Chopard耶！」

房思瑜是個超級「飾品控」，投資在項鍊、手環等珠寶飾品配件的預算，比起衣服、皮包鞋子還要多，可見她對蒐集珠寶飾品已到了狂熱的地步。

爸爸送第一只鑽戒

她笑說，每回出門穿好衣服、鞋子後，她會站在一整排的飾品前，思索該怎麼搭配項鍊、手環和戒指等飾品，好讓整體造型更加分，「我偏愛風格簡約的服裝，因此飾品非常重要，若沒有配戴飾品就會覺得渾身不對勁。」

礙於治裝預算有限，房思瑜蒐藏的飾品多是裝飾用的輕珠寶，只有在出席正式場合時，才會向媽媽借珠寶來配戴。印象中，人生中第一件珠寶是爸爸在她生日時送她一只鑽戒，也是她擁有最昂貴的珠寶。

堆疊手法打造龐克風

這回受邀拍時尚，房思瑜配戴蕭邦經典Happy Diamond和Happy Heart珠寶和珠寶腕表時，難掩興奮，尤其是Happy Diamond珠寶都有活動鑽石不停轉動，還會忍不住把玩起來，一口氣配戴了全系列項鍊、戒指，還以層層堆疊的手法配戴手環，打造帥氣龐克風。

(中國時報)

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