夏于喬×Tiffany 風情萬種

2018年02月03日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

Tiffany Victoria鉑金鑲鑽花簇耳環，60萬元。（Tiffany提供）

Tiffany East West鑲鑽中型腕表，23萬8000元。（Tiffany提供）

夏于喬演什麼像什麼，有了Ferragamo和Tiffany時尚精品加持，猶如女神上身。（JOJ PHOTO攝）

Tiffany鉑金六爪鑲嵌鑽石戒指，鑽石主石0.18克拉起，約5萬元起。（Tiffany提供）

Tiffany T Two戒指（上起），玫瑰金鑲鑽戒指25萬元，白金鑲鑽戒指10萬7000元，18K金鑲鑽戒指10萬7000元。（Tiffany提供）

Tiffany T Wire 18K玫瑰金鑲鑽手環，11萬6000元。（Tiffany提供）

演戲已演成「戲精」的夏于喬，演什麼、像什麼，這回受邀拍攝本報的時尚專題，在鏡頭前搔首弄姿，風情萬種，與她私底下鄰家女孩的模樣大不相同。她笑說：「我在演戲啊！我現在演的是超級名模，是來自義大利的Diva女神！」

夏于喬身穿Ferragamo禮服，配戴Tiffany珠寶，有了時尚加持，再加上霸氣十足的架勢，果真搖身一變成為時尚女神。不過當她得知手裡配戴的鑽戒有2.5克拉這麼大時，立刻打回原形，驚訝得下巴都快掉下來，「我好想說I Do喔！」

她哀怨地說，她擔心珠寶會弄丟，把珠寶都鎖在保險箱裡，平日不敢戴、也沒有機會戴，迄今她還沒戴過鑽戒，直到拍攝時尚專題才有機會配戴，而且是這麼大顆的鑽戒，感到特別開心。

自己買鑽戒有成就感

若有人送她這樣一顆大鑽戒求婚，會不會真的立刻答應？她笑說，她是理性又冷靜的處女座，絕不會被鑽戒沖昏頭，「女人應該要有鑽石，但不一定要別人送，自己買更有成就感。」

夏于喬穿Ferragamo小禮服，風格典雅復古，但在細節上帶著些許的性感，或是削肩設計露出性感的鎖骨和頸部線條，或是前胸的小裂口設計，悶騷的性感，與夏于喬的女神丰采十分相襯；Tiffany新登場的婚嫁系列，則以柔美簡約的線條詮釋永恆的情愛，從鑽戒、手環到耳環，皆以閃亮鑽石詮釋，更添神采。

(中國時報)