翠玉白菜 登紐約伸展台

設計師周裕穎與國立故宮博物院合作，以國寶「翠玉白菜」、「玉人與熊」等作品為靈感，創作兩造聯手之最新「SuperlinXX超脫」系列。（陳張眾攝）

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中國時報
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擅長結合東西文化於設計師周裕穎，於紐約時裝周行前暢談其與故宮合作經過。（JUST IN XX提供）

又逢每年4大國際時裝周開跑之時，打頭陣的紐約時裝周上，竟將出現國寶翠玉白菜的身影。4度前進紐約時裝周的台灣設計師周裕穎，昨（2日）在國立故宮博物院院長林正儀見證下，開啟象徵兩造合作的華麗錦盒，宣布攜手聯名之「SuperlinXX超脫」系列服飾，將藉設計師旗下全新品牌支線JUST IN XX，登上紐約時裝周官方日程。

向來喜愛在服裝中結合東西靈感的周裕穎，以「越在地，越國際」的理念將時尚串聯台灣本土工藝，繼上季與國立歷史博物館合作玩味大師常玉畫作於時尚後，本季與故宮博物院合作；周裕穎此次將於台灣時間2月9日晚間發表的近30套新作，擷取雕刻、書法、繪畫等3大類國寶作品為靈感，並與包括天染工坊、光彩繡莊等6組國寶級工匠合作，將畫作中的筆觸、色彩轉以刺青、珠繡細節呈現。

周裕穎更笑稱自己「搞工」，除了要在短時間內讓工匠大師們做出符合需求的工藝作品外，還把與國寶大師們的合作過程拍攝為一部近10分鐘的紀錄片，目前全系列準備已達到9成，並坦言近3天沒睡好覺，這次記者會上亮相的兩套男女裝束，分別以「翠玉白菜」及「玉人與熊」兩件清代國寶發想。

運用大量針織材質打造的「翠玉白菜」，以3種不同綠色銀齒拉鍊、4種不同顏色紗線和9種不同尺寸的荷葉邊打造，下擺透明長裙呼應原作清透視覺感；而「玉人與熊」則以穿著白色大衣褲裝的人與環保皮衣REMAKE製成的熊間創造「人熊一體」的逗趣互動，更默默延伸出設計師對於環保再製的永續時尚理念。

(中國時報)

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