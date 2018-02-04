年底選戰 開拓票源 在野黨寄望公投綁大選

國民黨及時代力量準備要在年底發動公投綁大選，以衝高投票率。圖為勞團日前表示將發動公投廢除勞基法修惡內容，並討回7天國假。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國民黨及時代力量都準備要在年底選戰同時發動公投，以公投綁大選，衝高投票率。時代力量已進行勞基法公投連署，國民黨也成立「公投小組」，規畫由國民黨智庫研擬公投命題。國民黨團總召林德福表示，將鎖定民生議題。他認為如果有公投議題加持，有助於衝高年底投票率。

藍鎖定民生議題 避免失焦

在野黨舉辦公投，除了可以凸顯政府執政不佳，亦可藉由舉辦連署活動，增進與選民互動，並與縣市長、議員參選人合辦活動，增進曝光率，可謂一舉數得。

林德福表示，首波公投連署會以民生議題為主，鎖定空汙、食安、能源等議題；外界關注的勞基法、年改公投也交由智庫研擬中，不過他也說，詳細的規畫以及期程目前都還在討論中，他會希望公投議題不用太多，以免失焦，最好可以與年底選戰綁一起。

凸顯綠施政無能 表達抗議

林德福認為，國民黨提出的議題都是與民眾生活息息相關的，是關乎生活的事項，勢必可以帶動年底大選投票率，增加選民出門投票意願。

林德福評估，門檻降低後國民黨只要動員黨員連署基本上都能通過提案，不會太難，但命題還需規畫。

國民黨組發會主委李哲華表示，公投不全然是選舉考量，民眾可能支持某項公投但未必會因此投國民黨，兩者並沒有必然關係。不過透過公投的題目可以凸顯民進黨的施政無能，是對執政倒行逆施表現的抗議，整體而言還是對在野黨比較有利。

時代力量則是發起《勞基法》與《最低工資法》提案連署，並順利達到1879人門檻，將案子送交中選會，並力求年底可以公投綁大選。

時力在年初時曾提出多項涉及台獨及主權議題的公投，但稍早提案僅見勞基法相關提案。對此，立委黃國昌當時說，關於召開公民縣政會議的提案連署書，目前約收到近1800份，但因考量到還沒達到安全份數，所以先就勞基法議題遞件，未來再視連署狀況評估提案時機。

時力題目 恐違一案一事項

外界傳出，時力提出的公投題目，可能有違「一案一事項」標準，過關機率恐不高。對此，中選會副主委陳朝建說，中選會為獨立機關，審查依《公投法》辦理，將看表件形式與提案連署人數，強調不會有特定立場，至於題目是否有違標準，則依《公投法》適用事項判定，若有疑慮，則依法舉行聽證進行必要補正。

(中國時報)

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