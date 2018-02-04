少了176班春節包機…上海返台機票 飆破6000人民幣

2018年02月04日 00:42 中國時報 楊家鑫 、 陳祐誠 ／北京台北報導 ／北京台北報導

兩岸春節加班機風波續延燒，連帶讓大陸台商面臨返鄉機票飆漲窘況。據知，目前上海飛台北機票已漲不少，去年來回機票頂多4000元（人民幣，下同），目前已喊到6000元，足足貴5成。大陸航運業者稱，176班加班機被取消，機票自然稀缺，價格必然上漲。

民進黨未准大陸東航和廈航176班春節加班機，讓原訂176班的台商只能另尋他法，但他們首要面對的是票價上漲。台旅會上海辦事處主任李嘉斌3日受訪指出，據他觀察，確有機票上漲問題，以每年固定的華航加班機為例，往年來回機票票價浮動約在3500至4000元間，但今年大陸購票平台上，2月10日上海返台來回機票已漲到6300元。

長榮研擬加大運量

他說，「加班機不開了，自然產生預期心理，越多人想買，票價就漲越兇。上海台商多、航點又廣，周邊還有昆山、無錫等台商聚集地，票價上漲自然先反映在上海。」

華航增班仍未定案

一位不願具名的華東某票務公司高層表示，大陸購票平台循商業機制運行，機票越稀缺，票價自然越貴。該公司目前已協助數百名旅客改訂其他機場、航班的返台機票。

長榮駐大陸首席代表張建滄表示，目前長榮例行春節加班機都是9成滿，未因東航廈航取消加班機突然暴增，「目前與往年情形差不多，今年長榮會加大運量來應對。」

不過，知情人士指出，華東地區往香港與廈門航班訂位，確實有暴增情況。華航、長榮例行春節加班機，因很早賣完，受影響不大。「至於華航向大陸申請新增春節加班機，大陸目前沒任何回覆。」

旅遊公會全聯會指出，越接近旅遊日期，機票越貴，早鳥會有優惠也是同樣道理，任何航空公司都會有這種機制，畢竟交通運輸是供需問題，不是今年特有；但公會也坦言，若176班兩岸春節加班機有飛的話，機票或會便宜一些。

(中國時報)