台北燈節 副市長被指搞「政變」 柯批挑撥離間 陳斥見縫插針

2018年02月04日 00:42 中國時報 鄭舲 、 張潼 、 曾百村 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

台北市副市長陳景峻2日接受電台專訪時，指市長柯文哲私下見廠商做法「違反行政體系」。有意參選台北市長的立委姚文智3日上午稱陳的說法是「政變」、「叛變」；陳景峻昨天出席活動時強調，跟柯文哲有很深的互信基礎，自己是就事論事，盼外界別趁此時「見縫插針」。

姚文智籲柯說清楚

台北燈節爭議連連，除與廠商簽約過程不順，還爆出封殺媒體等問題。陳景峻前天接受廣播專訪時，批評柯P私下和廠商見面，甚至答應幫忙募款，違反行政體制，也違反市長該有的領導風範。

姚文智說，柯文哲不在國內，柯任命的副市長指控市長違法，這是天大地大的事，「可說是政變也不為過」。姚說，陳景峻指控柯私會廠商、違法募款，及柯文哲說與廠商見面是「攔轎喊冤」，這件事發生在簽約前或後？是否違反公益勸募條例之嫌？這些事都該出面說清楚。

陳稱與柯溝通良好

陳景峻則笑說，姚文智現在劍指台北市長寶座，會有「政治性語言」也不意外，但其實事情根本沒那麼嚴重，更說現在是「自由民主化社會」，哪有政變這種事？

陳景峻說，對於外界的批評及猜測他是否離開北市府，他都予以尊重，但他也希望大家不要「見縫插針」，透露自己是「白綠」之間的橋樑，他跟柯之間的互信基礎很深，兩人溝通完全沒問題。

陳景峻還補充說，不滿北市府發言人劉奕霆在市長被質疑刻意封殺媒體時未做完整說明，還要媒體自己去問市長，他「看不下去」。

柯強調「沒問題了」

人在歐洲參訪的柯文哲回嗆說，這是沒用的挑撥離間，且如果媒體去問陳景峻這件事，陳會把姚文智打到豬頭。

柯強調，互信比言詞交鋒重要，他已跟陳景峻聯絡，他發現是媒體把整件事放大得太厲害，對於這件事，他已經跟陳景峻說「沒問題了」。

至於陳景峻被黨內形容「棄暗投明」，是否意味柯團隊支持越來越少？民進黨祕書長洪耀福表示，沒有棄暗投明的問題，「陳景峻一直都是我們的人，一直都是民進黨的人。」

民進黨台北市議員王世堅則是語帶諷刺地指出，柯文哲曾說年底市長若沒有當選連任，就要去台東馬偕醫院當醫生，「呼籲您的一票決定台東偏鄉醫療的未來，成全柯文哲服務台東偏鄉的心願。」

(中國時報)