柯私會廠商挨轟　觀傳局稱沒收到募款訊息

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲主打「公開透明」，對競選經費也主張不宜太高，年底的市長選舉，柯也才宣布不會對外募款，但北市副市長陳景峻爆出柯私下見燈節廠商，還答應幫忙募款，引發外界質疑。對此，觀傳局長陳思宇表示，沒有收到要主動幫廠商募款的訊息。

立委姚文智質疑，柯文哲不久前才對外宣稱今年選舉不會募款，結果舉辦台北燈節時，自己卻答應幫廠商募款，讓人懷疑市府標案難道變成了競選時的募款管道？甚至藉此暗通款曲、獲得資源？

國民黨台北市議員徐弘庭也批評，柯向來說一套做一套，除了募款一事，包括上任之初他說所有行程都登錄、公開透明，結果現在被副市長抨擊「私會廠商」，且燈節廠商還是觀傳局主責，他應該要對外說清楚，為什麼市長層級要見廠商、承諾了哪些事？此外，替廠商募款的做法也不妥當，尤其柯才剛宣布選舉不募款，稱會有複雜政商關係，但現在又替廠商募款，豈不是自相矛盾？

陳思宇強調，燈節預算原先編列4050萬元，扣除小提燈、遊行等相關費用，目前燈節運作的預算約2000萬元，如果經費不夠，只要廠商提出合理說明，雙方可以擴充契約，廠商也可以自行針對燈區使用，向外界募款。

對外界質疑「市長幫忙募款」說法，陳思宇態度保留。她表示，市長與廠商碰面是被「攔轎喊冤」，不是觀傳局安排，現在也沒有收到要由市府主動幫廠商募款的訊息。

事實上，舉辦20年的台北燈節，今年波折不斷，先是招標3度流標，前局長簡余晏1月份突然請辭，被柯文哲罵「棄職潛逃」；陳景峻緊急接手成立專案小組，又傳出市府顧問蔡壁如自行引薦廠商槮凌公司與柯文哲碰面，讓陳稱被「倒打一耙」，後來還有新聞指陳私下找紙風車幫忙辦燈節遊行，引來廠商抱怨，演變成最後北市府「封殺媒體」的風波，都讓今年燈節焦點早已被模糊。

(中國時報)

台北燈節 副市長被指搞「政變」 … 新聞透視－後院猛失火 柯P得重整…

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