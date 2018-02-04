新聞透視－後院猛失火 柯P得重整團隊

2018年02月04日 00:42 中國時報 朱真楷

常被質疑「講呷一畚箕、做嘸一湯匙」的柯文哲，維繫其政治能量的關鍵，在於選民對透明政治的期待。如今，柯卻破壞行政體制私相授受，狠打公平正義一巴掌；而早該進入作戰狀態的市府團隊，不是棄職潛逃，就是內部放炮火燒厝內。一場燈節，無疑把柯文哲個人與團隊誠信，攤在陽光下放大檢驗。

台北燈節舉辦迄今已逾20年，該怎麼辦早有SOP，如今卻能衍生局長離職、副市長快嘴指市長涉嫌違反行政體系，即便柯有意淡化爭議，但背後暴露出的兩大問題，終究得面對。

首先，就是柯的政治誠信已面臨重大挑戰。

2014年初，當柯準備脫下白袍走向政治，他接受本報專訪時說「我只是希望台灣成為公平正義、文明進步的地方」。4年過後，今天他做到了嗎？

面對為何要私見廠商、允諾籌錢，柯說這是走在路上被「攔轎喊冤」，絕非刻意。但請問柯市長，台北市每天至少有上千人打1999市長專線，何以成千上萬的市民都遇不到你，只能打電話，得標廠商卻能「巧遇」你？這真的不是刻意安排嗎？

就當天底下有這種巧合，但作為行政首長，能私下對政府標案廠商做任何允諾嗎？今天大家質疑你的，不是你在哪邊遇到廠商，而是你是否有黑箱作業的行為。轉移焦點，無法改變違反行政體制的事實，曾揭櫫公平正義的柯，不該打迷糊仗。

第二，則是柯顯然有必要重整戰鬥團隊。

柯入主北市府後，已有23位局處首長出走，理由雖各不相同，但包括曾與他共同打選戰的簡余晏在內，所有人都是帶著怨懟離去。人和，早已是柯團隊的致命傷。

如今，就連政治性格屬「乖乖牌」的陳景峻，本應幫忙調和鼎鼐，如今卻也回頭倒打一耙。眼見「白綠橋樑」都快斷了，柯還在自我安慰別挑撥離間，這種混亂的內控，敵我不分的團隊，要如何迎戰年底大選？

過去，柯總習慣以裝可愛的方式，掩飾市政平庸的缺點，這回，他人在歐洲拚城市外交，市府後院卻失火。面對誠信遭疑、團隊內亂兩大問題，柯回國後得立即清理戰場，重新整軍經武，否則今年台北燈節必將成為他任內政治風暴，進而動搖連任基礎。

(中國時報)