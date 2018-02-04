柯自嘲「全世界只有佩琪不會害我」

2018年02月04日 00:42 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲先前遭愛滋器捐案調查時，妻子陳佩琪曾趁他出國，召開記者會替他抱不平；這次柯文哲出訪歐洲，陳又在接受電台專訪時，忍不住「出面救夫」、替先生講話，嘆柯處境艱難、被霸凌，急呼「不要外界再霸凌她先生了。」人在國外的柯文哲則是笑著回應，「沒那麼嚴重。」

陳佩琪接受台北電台節目專訪，本來是要談「職業婦女過新年」，不過，她卻突然話鋒一轉，提到最近常常看到政論節目「霸凌台北市長」；此話一出，也讓人聯想到近日引發討論的「台灣價值」說、台北燈節爭議等。

陳佩琪舉例，不管立場要統還是要獨，不要覺得只有自己的想法跟說法才是對台灣有利，別人就是不愛台灣，也不是自己才是台灣價值，別人就是賣台、不愛台灣。

接著她更直接替老公柯文哲抱不平，指柯文哲出訪歐洲之前相當忙碌，有次晚上10點多回到家，她想抱怨一些家中的事，沒想到柯都沒在聽，讓她很生氣，結果柯文哲竟說，因為只有在家時比較relax（放鬆），否則在外面漏聽一個字、講錯一個字，政論節目要罵他1個禮拜甚至2、3個月，「我相信全世界只有佩琪不會害我」，所以希望陳佩琪原諒他的分心。

陳佩琪嘆說，雖然不知道這是不是先生不想聽她抱怨而想出來的藉口，但由此也可見市長處境的艱辛。

另外，像是先前柯文哲只是在市政會議中，以高雄市舉債2600億為例，提醒首長不要債留子孫，結果也被傳出去、讓他挨罵；還有一次柯跟朋友私下講到首長去職，提到「無利可圖」，結果事隔2、3個月，這句話竟然被與祕書長蘇麗瓊離職扯在一起，讓2人因此有些芥蒂，真的是處境艱難。

人在波蘭的柯文哲聽到妻子為他抱不平，直笑說沒那麼嚴重，有時候總是要講一些話，怕挨罵就要趕快這樣講。另外，最近副市長陳景峻在媒體上罵柯文哲違反行政體制，媒體也追問柯，不會害他的人，有沒有包括陳景峻？柯仍笑著回，「不會啦、不會啦，他（陳景峻）不會害我啦！」

(中國時報)