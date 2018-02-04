李錫錕指白色力量該換燈泡了

台大教授李錫錕對柯文哲施政內容提出質疑。（張潼攝）

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中國時報
／台北報導
前立委丁守中痛批柯P搞黑箱。（丁守中辦公室提供）

台大最狂教授李錫錕（Power錕）被點名參選台北市長，外界還形容他是有別於柯文哲的另一股白色力量。談到此次台北燈節爆發「私會廠商」爭議，他直言，柯當了3年市長還犯基本錯誤，可見沒有能力當市長；另名擬參選市長的國民黨前立委丁守中也諷刺，這是「被副市長認證的柯P黑箱」。

民進黨議員何志偉3日邀李錫錕與2名藍綠市議員參選人鍾佩玲、鍾沛君對談，跨世代討論市政，李錫錕席間以「欲罷不能、呼之欲出」，形容自己對參選的想法，同時，他還對柯文哲諸多言行提出質疑。

以台北燈節為例，行之有年的活動爆出副市長批評市長違反行政體制，李錫錕認為，這就代表了柯沒有能力當市長，就算不知道面對廠商應該怎麼辦，可以問一下法務單位，結果柯文哲解釋自己是臨時被廠商攔截，但又說會檢討，那到底是有沒有錯？這也令人忍不住懷疑，其中有沒有隱情？

此外，李錫錕也認為，現在柯所代表的白色力量，就像一個不亮的燈泡，應該要換燈泡，不一定要換成自己，但柯的確讓白色力量失望了。不過，雖然他對參選的態度是「欲罷不能、呼之欲出」，但經費是一大問題，且還要證明選民需要他，否則的話，「我已經70歲了，進殯儀館前，讓更多人快樂、國家社會進步，是我加在自己身上的責任。」

除李錫錕質疑，丁守中也對台北燈節爭議開炮。丁守中直指，柯文哲最喜歡罵前朝黑箱、弊案，結果自己的副市長窩裡反，說他違反行政體制，不但私下見廠商，還承諾幫忙募款，這不叫黑箱，什麼叫黑箱？呼籲柯應對外說明清楚，到底和廠商談了什麼。

(中國時報)

柯自嘲「全世界只有佩琪不會害我… 新聞透視－人民看透藍綠 投票率…

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