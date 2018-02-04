新聞透視－人民看透藍綠 投票率恐探底

2018年02月04日 00:42 中國時報 周毓翔

民進黨執政2年來民調屢次下滑，但民眾同時也還沒遺忘國民黨執政的失敗，導致近期人民對藍綠反感度來到新高。2018選戰在藍營明星蔣萬安棄選後，藍營頓失形象牌母雞。在藍的不討喜、綠的做很爛的氛圍下，若沒有令人耳目一新的人選，或是激情四射的主舞台，要說服人民出門投票恐不是件容易事。

歷來大選總是有人扮演著「火車頭」的角色，總統立委選舉不用說，總統人選自然是目光焦點；而百里侯之戰依照往例都是由台北市的候選人擔綱拉動全台選情。

對藍綠反感不斷累積

但今年底百里侯之戰卻陷入弔詭的狀態，以首都選舉來說，台北市長柯文哲到底是藍還是綠變成撲朔迷離，上屆9合1大選綠營無疑是享受到不少柯文哲的外溢效應而勝選，但今年綠營卻對柯還是不是自己人提出質疑，如此一來，柯選得好或壞，已經與綠營選氣沒什麼關聯了。

而藍營則是缺乏明星級人才，蔣萬安棄選後，藍營立刻慌了，儘管丁守中已經表明要選，還是不斷傳出到處找人披戰袍的消息。藍營很清楚丁守中儘管有政治實力，但後續爆發力不足，話題性不夠，北市選戰打輸是小事，拉抬不了全國選情才是最傷腦筋的。

台灣民意基金會近幾次民調顯示藍綠支持度都只剩2成多，反觀不表態者有4成多，代表人民對藍綠的反感不斷累積，若是藍綠接下來推不出新面孔、或是打不出令人關注的選戰的話，不願投票者可能會是歷來最多。

無論藍綠都該警惕，在投票率不高的情況下，互相廝殺的本錢只剩基本盤動員力以及選戰經費了，恐怕會誕生出低民意認同的縣市首長。尤其是對於在野、比較沒資源的挑戰者而言會更加不利。

改用公投刺激「票」房

在野黨若是在提名上無法打出明星牌的話，勢必得將希望投注在公投門綁大選上，以往公投綁大選是怕沒人要投公投，今年可能發生逆向操作，怕大選沒人投，改用公投來刺激票房。

舉例來說，前陣子引發廣大民怨的《勞基法》修惡，就被時代力量拿來操作；國民黨也準備好空汙、食安等與民眾相關連的公投；此外，民間團體也可能連署出反同婚公投、反年改公投、台獨公投等容易吸引社會關注的議題。

若在百里侯人選都沒亮點的狀況下，人選都沒亮點的狀況下，2018票房如何，可能將會取決於公投題目能夠刺激多少民眾出來投票，而在野黨如何透過這項操作獲取政治利益，又是另外一門學問了。

(中國時報)