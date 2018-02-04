洪耀福籲 別拿人民自決當工具

民進黨祕書長洪耀福表示，各政黨不要把公投當成選舉工具，或是策略使用。圖為《公投法》修正案三讀通過時，民進黨籍立委高喊還權於民。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國民黨及時代力量都準備要在年底選戰同時發動公投，以公投綁大選，衝高投票率；民進黨祕書長洪耀福昨天認為，這是好事，但是公投不要那麼政治性，各政黨不要把公投當成選舉工具，或是策略使用。

國民黨已準備利用公投綁大選，刺激年底投票率，民進黨如何看待？洪耀福指出，公投本來就是直接民主的展現，不論任何政黨或是團體，依公投法規定提出公投議題，尋求民眾支持，是直接民主的展現，這是好事。

被問到，操作公投打大選，讓藍綠對撞，對地方行選舉真的好嗎？這種想真的妥當嗎？洪耀福說，公投不要那麼政治性，各政黨不要把公投當成工具，或是策略使用，公投就是應該直接民主的展現，不要那麼策略性。

至於是否有哪些議題，適合在選上使用？洪耀福表示，沒有，應該是，任何政黨或團體讓若需要讓它的議題受到社會的重視，就可以凝聚社會，然後大家來連署，不要讓公投賦予那麼多的政治目的，這樣就扭曲當年修公投法的意義。

綠委黃偉哲則說，如果公投綁大選的話，除了會拉高投票率外，也會提升政黨投票率，認為在野黨絕對是有備而來。黃偉哲說，不敢說對民進黨沒影響，但會積極面對，既然民進黨補正《公投法》就沒什麼好怕的，強調年底的選舉會用政策取勝。

(中國時報)

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