百家爭鳴 連改名台灣隊都公投

2018年02月04日 00:42 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

新修正後的《公投法》上路後，因大幅放寬門檻，目前各政黨與團體，紛紛動員準備發起各類議題的公投，除了國民黨與時代力量外，還包括前副總統呂秀蓮要推動「台灣和平中立」公投，甚至有民間團體要發起將「中華台北隊」改為「台灣隊」的正名公投，讓台灣猶如進入百家爭鳴的「公投元年」。

立法院日前三讀通過《公投法》修正案，提案門檻下修至最近一次總統、副總統選舉人總數的萬分之一；成案連署人數則是選舉人總數的百分之1.5；最後通過門檻則是只要同意票數多於不同意票數，且同意票超過選舉人總數4分之1，即可通過。

由於過關門檻不高，因此，長年推動柔性國力的呂秀蓮，早從去年之前就開始推展提案主文為「你是否同意台灣應向國際宣布和平中立？」的連署。目前她已先完成逾2萬份的聯署書，希望在今年中旬前完成28萬份以上連署，準備在年底大選一併舉行。

針對《勞基法》再修法，除了時代力量之外，社民黨也已號召發起退回日前在立法院通過的《勞基法》修正案的公投連署，目前預計要在農曆年前取得2000份，等農曆年後再擴大連署力道，同樣希望能在年底進行公投。此外，有關正名制憲的公投，由於新修正的《公投法》並無法將主權項目納入公投範圍，因此，有關獨派推行的正名制憲公投，仍有待《公投法》再修正後，才可能推行。

但在此之前，民間團體「2020東京奧運台灣正名行動聯盟」，已透過另種方式來推行正名公投，也就是從運動著手，將公投訴求改為較軟性的中華台北隊正名為台灣隊的公投。

(中國時報)