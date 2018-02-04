若淪政黨對決 選將特質反被忽略

2018年02月04日 00:42 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

隨著《公投法》成案門檻下降，年底縣市長選舉將出現「公投綁大選」。中國文化大學政治系教授楊泰順表示，未來公投將走向以民生、公共政策為主，若最終「公投綁大選」形成政黨競爭，則各黨候選人的個人特質則易於被忽略。

楊泰順指出，過去公投法受到一些限制條件，對政黨的選舉結果幫助不大，如今《公投法》門檻降低，公投議題較與公共政策有關，因此政黨操作公投可更為靈活。

楊泰順說，未來公投議題會先比較走向民生及政策性議題，在學術上稱為「分配面議題」，與過去偏向意識形態相異，如以「台灣」名義加入聯合國、防禦性公投等。

楊泰順表示，民進黨執政後，許多民生議題產生不少爭議，如年金改革、《勞基法》修法等，這些可能較能引起選民關注，激發選民出來投票，因此時代力量在勞基法上著力是有幫助的，藉由公投將擴大效應，將對傳統上受勞工支持的民進黨不利發展。

對於年底選舉欠缺「明星」參選人，公投將成為催票利器。楊泰順強調，若將來在公投議題成為政黨競爭，則候選人的個人特質易於被忽略。如勞工會因關心勞基法修不好，現有政黨願意提公投，就可能不管政黨的候選人。

台大政治系教授王業立表示，若從政黨立場而言，由於台灣縣市長選舉過往投票率約6成以上，因此「公投綁大選」或許可讓公投案比較能夠成案；而從中選會立場，公投綁大選可節省部分成本、人力，因此有其實際效用，美國一般也是如此。

不過，王業立說，年底選舉主要是選縣市長、縣市議員，大多政見著重在地方議題，若突然有許多公投案與全國性議題相關，可能致使選民在很多訊息的接收到造成很大的問題。

對於許多小黨陸續推出公投，王業指出，小黨會利用大選期間的機會推出公投，因為若單獨在非選舉期間推出，選民投票意願可能很低，因此藉由「公投綁大選」，可順勢拉高公投案通過的可能性，另一方面也可藉此作為政黨訴求，拉抬政黨聲勢。

(中國時報)