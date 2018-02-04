公投武器 最遲5月底要提案

2018年02月04日 00:42 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

9合1選舉在野黨推公投綁大選，目前包括時代力量、醫勞盟等公投提案都有可能搭上列車。但中選會表示，關鍵在於成案期限，由於選舉在11月24日舉行，只要在10月24日以前確定成案，就會合併舉行投票。

《公投法》去年底修正通過後，提案及成案及門檻都大幅降低，有效同意票達選舉人總數1/4以上就可以通過。除了時代力量 醫勞盟進行中的公投提案外，國民黨、社民黨和「孫文學校」也計畫提出公投案，希望「公投綁大選」、催出選票。中選會表示，提案最後期限難以精算，中選會無法說明；而依據全國性公投流程推估，如果關鍵的連署階段能順利達到28萬人的成案門檻，最遲在5月底前提案都來得及。

中選會表示，依據《公投法》規定，公投成案後要在1到6個月內投票，如該期間內有全國性選舉將一併舉行，由於九合一選舉確定在11月24日投票，若「公投綁大選」合併投票，最晚須在10月24日成案，中選會發言人陳朝建強調，成案才是關鍵。

至於外傳時力公投主文「您是否同意，應廢止立法院於2018年1月10日三讀通過就《勞動基準法》相關條文之修正，由立法院重新討論審議？」涉及「廢止」及重新修法兩件事，可能違反「一案一訴求」原則，可能被駁回。

中選會則說，對於個案，中選會作為獨立機關不會有特定立場，一切依法辦理。

(中國時報)