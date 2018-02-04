起薪3萬 78％企業無力兌現

2018年02月04日 00:42 中國時報 邱琮皓 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統喊出基本工資3萬的夢想，高達78%的小企業無力兌現。圖為企業徵才博覽會。（本報資料照片）

總統蔡英文喊出基本工資3萬的夢想，根據統計分析，如果要圓總統的夢，占國內企業數高達77.87％、家數達39.2萬家、雇用逾130萬勞工的9人以下微型、小企業，每個月總計要增加30.5億元成本支出，將是無力兌現的不可承受之重。

9人以下微企業 首當其衝

勞動部最新「勞工退休金新制提繳事業單位規模」數據顯示，以472家千人以上大企業的平均提繳工資最高、達4萬9,387元，而隨著企業規模縮小、平均提繳工資也遞減，以全台8萬1,124家員工人數10至29人的企業來看，平均提繳薪資降到3萬895元，但也躋身「達成小英夢想」企業，合計薪資達3萬以上者只占全體提繳企業的22.13％。

也因此，基本工資若調至3萬元，首當其衝的是39萬2,378家9人以下企業，占勞動部統計的50萬3,913家企業比例高達77.87％，其中包含29萬家服務業及10萬家工業別公司，這兩類的平均提繳工資分別約2.8萬、2.65萬元；如果這兩大業別都要調至3萬元，就要額外支出19.06億與11.38億元。

住宿及餐飲業 負擔最大

最辛苦的是住宿及餐飲業，總計約有1.8萬家小吃店、小旅館，平均僱用人數不到4人、提繳工資只有2萬1000元左右，如果都要調至3萬元，則必須額外支出6.4億元，等於平均每家小吃店、小旅館每月增加約3萬5000元薪資支出，每年人事成本增加50萬元。

以平均值計，當基本工資到3萬元時，9人以下企業都將月增近1萬元的人事成本，負擔不小。然而，中國文化大學勞工關係學系副教授李建鴻也指出，這類微型企業的法定成本比一般中小企業、中大企業低很多，因此，如果基本工資追上這些行業的平均提繳薪資，應該還不會馬上出現倒閉潮的情況。

一次調整難 待充分溝通

未來基本工資是否會調至3萬元，勞動部表示，牽扯的層面非常廣，仍要透過基本工資審議委員會的勞、資、政、學代表充分溝通，綜合考量整體社會經濟情勢，包括國內經濟成長率、消費者物價指數、勞動生產力等數據，所以仍難一次調整至3萬元。

(中國時報)