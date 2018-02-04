小企業吃不消 大喊收掉公司

2018年02月04日 00:42 中國時報 譚淑珍 、 邱琮皓 ／台北報導 ／台北報導

對於總統基本工資月薪3萬的夢，中小企業總會理事長林慧瑛直言，政府可以鼓勵賺錢的企業為員工加薪，但不應強制要求企業加薪。在新北市經營小型管理顧問公司的林小姐，員工平均薪資達2萬6,000元，未來基本工資若要調整至3萬，她直言，絕對會直接把公司收起來。

林慧瑛說，勞工也是資方的「才」與「財」，沒有勞工，資方也無法壯大，將心比心，企業若有賺錢，真的應該要為員工加薪。很多中小企業的利潤，扣除法定勞動成本後，僅僅是夠運營而已，若要中小企業加薪，政府是不是也應該調降法定勞動成本？

林小姐的公司成立近10年，主要是協助企業申請各項政府補助、報名國內外商展等流程，工作內容多是文書作業，聘請的員工多是大學剛畢業1至2年的社會新鮮人，薪資從2萬3,000元至2萬8,000元都有，僱用的6名員工平均薪資約2萬6,000元，最資深的員工約任職近2年。

她說：「大學畢業生來我們這種小小公司，都只是學個經驗，不想讓履歷空白、來過個水的，不會在這裡做到退休，是騎驢找馬，一邊有能力還學貸、一邊找新工作。」因為公司規模小、作業單純，林小姐坦言沒有調整工資的打算，「如果基本工資真的要3萬，會直接把公司收起來，或只收工讀生」。

王老闆則是經營一家4人小吃店，小吃店經營超過15年，近年來給員工的薪水是都是2萬3000元。他表示，這幾年小吃店生意好好壞壞，實在很難抓景氣、也不好調整薪水，「菜價起起伏伏，貴一點就少賺一點，但如果薪水要調高，哪有能調低的時候」。

王老闆自嘲，「我又不是台積電，如果基本月薪3萬，乾脆店收一收、我去給別人請」，店裡每個月扣掉所有成本最多也才賺5萬元，如果人事成本調高、店內員工薪水要到3萬，「豈不是1年有一半都在虧錢」。

(中國時報)