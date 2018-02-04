蕭淑麗重申 不參加黨內協調

2018年02月04日 00:42 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市議長蕭淑麗2日宣布退出國民黨，以無黨籍參選嘉義市長後，彷彿與國民黨嘉義市黨部斷了聯繫，眼看5日黨中央市長人選協調會舉辦在即，3日晚上蕭淑麗參加福添福社會福利基金會「旺你幸福圍爐餐」時重申，她既然已經退黨，就不會再參加黨內協調。

國民黨嘉義市黨部祕書長張嘉銘指出，這兩天都試圖聯繫蕭淑麗，都沒找到人，昨派員把中央黨部預訂5日進行嘉義市長人選協調的通知函請專人送至蕭淑麗服務處，他透露，雖然蕭淑麗未給予任何回應，市黨部仍會盡全力和她溝通。

面對市黨部聲稱多次要找她溝通都不得其門而入，蕭淑麗說，退黨參選這條路是3年前就要走的路，當時為了顧全黨內的團結和地方人和，才沒有走完，為不再讓支持者受委屈，她要走未完成的路，並透露黨部昨確實有請人給她一張通知書，但她行程很忙，還沒打開來看，不過5日協調當天，她已有既定行程，不會到黨中央參與協調。

嘉市地方聞人陳盈助創辦的福添福社會福利社會基金會連續9年舉辦席開數十桌的圍爐餐會，邀請長期合作的社福團體和公益機構、廟宇共襄盛舉，並請來藝人演出，同時頒發獎助學金和紅包給弱勢家庭，昨晚包括嘉義市長涂醒哲、市議會議長蕭淑麗皆應邀出席，但兩人並無互動。

(中國時報)