吳敦義苦笑「同4年前訝異」

2018年02月04日 00:42 中國時報 蔡依珍 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

嘉義市議長蕭淑麗「逆襲」宣布退黨參選，國民黨主席吳敦義3日苦笑：「跟4年前一樣訝異」；他強調，前嘉義市長黃敏惠宣布參選，事先完全不知情，但當眾也無法立即制止，已請黨內幹部溝通，希望蕭能重新考慮，唯有全民調才能公平、公開、公正。

吳敦義昨赴桃園參加小組長聯合授證儀式時表示，事先都和蕭淑麗有很多聯繫、會見，也把要做全民調情形告訴她，面對蕭質疑上月27日黨內趁她出國舉辦小組長授證，黃敏惠當場宣布參選，吳也在場，宛如「誓師大會」，吳敦義喊冤澄清：「我剛到場，她（指黃）已經在台上講話，她要宣布，我也事先完全不知道！」

吳敦義說自己也無法當場制止，但他認為，黃和蕭宣布參選，黨內就可以啟動全民調初選，選出最佳人選，強調非常訝異蕭淑麗宣布退黨，「就跟4年前一樣！」目前尚未親自跟她聯繫，但已請黨的主要負責人跟她進一度深談。

面對新北等地都不相信黨中央民調，吳敦義急著插話反問：「那要相信什麼呢？相信國民黨主席嗎？會全部都心悅臣服嗎？」。

嘉義市議長蕭淑麗宣布退出國民黨參選下屆嘉義市長，讓國民黨面臨分裂窘境。民進黨祕書長洪耀福昨天表示，「我們是步步為營，努力去爭取人民支持，不會因為國民黨提名出狀況就幸災樂禍。」

洪耀福說，民進黨在嘉義已經提名現任市長涂醒哲，涂也很努力地把政績做出來。他說，嘉義市很單純，輸贏都在幾千票之內，因為嘉義市很小，很容易造勢，也很容易改變，上次涂醒哲勝選的原因是氣勢。

(中國時報)